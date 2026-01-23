Drone batte ambulanza in un intervento di soccorso: la simulazione è avvenuta in Abruzzo, a Rosciano, nel quadro del progetto SEAUM.

Drone batte ambulanza: la simulazione per una chiamata in Abruzzo

Nelle emergenze mediche, ogni secondo può fare la differenza. È da questa consapevolezza che nasce SEAUM (Sanitary Emergency Urban Air Mobility), un progetto sperimentale ideato e coordinato dalla Società Italiana Sistema 118. In collaborazione con l’ENAV. L’obiettivo: abbattere i tempi d’intervento (senza malati da trasportare, ovviamente) sfruttando droni specifici per superare ostacoli difficilmente aggirabili via terra. Come traffico, semafori e aree scarsamente accessibili. Recentemente, a Rosciano (Pescara), la simulazione pratica di un sospetto arresto cardiaco ha permesso di mettere a confronto i metodi di trasporto tradizionali con l’innovazione tecnologica. Mentre un’ambulanza del Set 118 di Pescara percorreva i 13 km del tragitto stradale, un drone fornito da UrbanV, partner tecnico del progetto insieme a D-Flight, decollava. Trasportando un defibrillatore automatico lungo una rotta aerea di 9 km.

Risultati che salvano vite: 4 minuti possono essere tanti…

I dati emersi dal test sono più che soddisfacenti. Tempo guadagnato: Il drone ha consegnato il dispositivo con ben 4 minuti di anticipo rispetto al mezzo su gomma. Impatto clinico: In medicina d’urgenza, la rapidità è tutto.È stato stimato che per ogni minuto risparmiato nell’erogazione di una scarica elettrica, le probabilità di sopravvivenza del paziente aumentano del 10%. Il viaggio di SEUAM non si ferma in Abruzzo. Il prossimo appuntamento è già fissato in Calabria, per continuare a testare l’efficacia del “soccorso volante”. Le potenzialità di questa tecnologia sono enormi: non solo per il traffico delle grandi aree urbane. Ma soprattutto per garantire interventi tempestivi nelle zone montane più impervie e nelle isole minori, dove i collegamenti tradizionali sono spesso lenti o difficoltosi.Nell’ambito della XI edizione di Dronitaly (11-13 marzo 2026, Ex GAM – Centro Congressi Bologna) i temi del trasporto sanitario e dell’emergenza e soccorso tramite droni saranno ripresi e trattati.

