Driving the Future: summit a Torino il 14 ottobre

Driving the future: il 14 ottobre prossimo, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Arrow, Infineon & EInfochips organizzano un importante evento sul futuro tecnologico del settore.

Il punto su soluzioni elettroniche e prevenzione di attacchi informatici nell’automotive

Si tratta di un grande seminario tecnico per addetti ai lavori, il cui titolo integrale è “Driving the Future: Automotive and Transportation Seminar 2025“. L’evento sarà focalizzato sulle soluzioni elettroniche per lo sviluppo di centraline e sistemi di controllo per la sicurezza (Safety) e la prevenzione d’attacchi informatici (Cyber Security). Con particolare attenzione sulla potenza e la versatilità dei microcontrollori AURIX TC3 e TC4, cuore pulsante delle nuove piattaforme elettroniche per le applicazioni automobilistiche e industriali (12,24,48 V). Temi di strettissima attualità, quindi, e soprattutto di innumerevoli applicazioni future.

Driving the future: il programma e i temi che verranno trattati

Durante l’evento sarà anche possibile seguire seminari tematici riguardo applicazioni Controllo Motore, BMS (Battery Management System), Trazione e Sensoristica. Con focus su famiglie di microcontrollori AURIX a 32 bit, Traveo, Psoc Motix, Smart Power, Power Supply e sensori di Infineon Technologies. L’incontro è destinato a ingegneri tecnologici di produttori e operatori del settore di veicoli da 2 a 4 ruote, truck, mezzi agricoli e industriali (privato e pubblico), in linea con i requisiti della transizione energetica. Nel corso della giornata ci sarà un importante momento di confronto sul tema del “Software defined Vehicle“, con un personaggio di primo piano del mondo automotive e rappresentanti di Arrow e Infineon. Moderatore Mauro Tedeschini di Vaielettrico. Ci si può registrare già ora alla giornata del 14 ottobre a questo link.Tutti gli aggiornamenti sul programma verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn di Arrow Electronics Italia. Link utili:

