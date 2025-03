Driveco, entra nel mercato italiano con 44 punti di ricarica ultraveloce

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Driveco, leader europeo nelle ricarica per veicoli elettrici, con oltre 10mila punti attivi o in via di realizzazione, sbarca in Italia. Le prime installazioni con caricatori ultrafast avverranno in aree commerciali di primo piano, tra cui 44 punti di ricarica in 10 centri Cia_Conad, 8 al Serravalle Retail Park e 6 al Roero Retail Park.

Specializzata nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica veloci e ultraveloci in aree urbane, il gruppo Driveco si aggiunge alla rete di ricariche in Italia. La sua espansione nel nostro Paese – dopo Francia, Belgio e Spagna – fa parte dei piani di sviluppo in tutta Europa, per i quali ha raccolto nel 2023 oltre 250 milioni di euro.

Driveco offre stazioni con capacità che vanno da 22 kW a 400 kW, adatte a tutti tipi di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Vanta una comunità di diverse centinaia di migliaia di conducenti di veicoli elettrici e oltre 2,5 milioni di sessioni di ricarica già erogate. Inoltre, è una delle poche aziende autorizzate ad acquistare energia direttamente sul “wholesale market” e fornisce energia 100% rinnovabile.

Driveco offre punti di ricarica con energia al 100% rinnovabile e la possibilità di prenotare il servizio fino a sette giorni prima

Di recente, ha introdotto due funzioni chiave. La prima è l’Autocharge: “Consente di ricaricare l’auto elettrica – si legge in una nota dell’azienda – semplicemente collegando il cavo, senza la necessità di un’autenticazione manuale“. Inoltre, è prevista la prenotazione del punto di ricarica “fino a 7 giorni in anticipo, assicurandosi un viaggio senza stress con un punto di ricarica garantito all’arrivo“.

Per le possibili partnership offre due modelli distinti. Nel modello investitore-operatore, Driveco “finanzia, installa e gestisce interamente le stazioni di ricarica, consentendo ai partner di ospitare l’infrastruttura per trarne vantaggio senza costi iniziali”. Nel modello di servizio, i clienti “investono nelle stazioni di ricarica, mentre Driveco si occupa dell’installazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura“.

“La tecnologia sta progredendo verso una riduzione di costo che renderà sempre più accessibili i veicoli elettrici ai consumatori”

In Italia, l’azienda sarà guidata dal Country Manager Armando Fiumara. Il quale delinea in questo modo il futuro sviluppo del settore. “Sebbene il numero di veicoli elettrici in Italia stia crescendo a un tasso costante — e non crescente come altri Paesi — la tecnologia sta progredendo rapidamente verso una riduzione dei costi che renderà i veicoli elettrici sempre più accessibili ai consumatori, anche in assenza di incentivi“.

Driveco, in questo contesto, vede opportunità da cogliere: “I conducenti di veicoli elettrici, in continua espansione, sono alla ricerca di servizi di ricarica. Mentre l’infrastruttura attuale rimane in gran parte incentrata su stazioni di ricarica lente. Queste dinamiche rendono il Paese particolarmente interessante per gli investimenti nelle reti di ricarica ultraveloci. Essenziali per soddisfare la domanda futura e sostenere la transizione energetica in corso“.

