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il6 Agosto 2026
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Drivalia: dalla BEI un prestito per l’acquisto di 2.900 elettriche per la sua flotta

Drivalia BEI
2 min


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Drivalia ha ottenuto un finanziamento da 48 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) che servirà ad acquistare circa 2.900 veicoli elettrici. I mezzi saranno destinati al noleggio a lungo termine per imprese e professionisti in Italia e Finlandia. L’operazione punta a rafforzare l’offerta di mobilità sostenibile del gruppo controllato da Crédit Agricole Auto Bank.

Un finanziamento a sostegno delle flotte elettriche

Secondo le stime della Banca Europea per gli Investimenti, i nuovi veicoli permetteranno di evitare circa 3.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno rispetto a una flotta equivalente composta da automobili con motore termico.

L’iniziativa riguarda due mercati con caratteristiche differenti, Italia e Finlandia, ma accomunati dalla crescente domanda di soluzioni di mobilità aziendale a basse emissioni.

Drivalia BEI
Una Fiat 500 elettrica nella flotta Drivalia

Strategia condivisa con la BEI

L’operazione rientra nelle strategie della BEI, che da anni sostiene progetti legati alla decarbonizzazione dei trasporti, e si inserisce anche nel percorso di elettrificazione di Crédit Agricole Auto Bank, proprietaria di Drivalia.

L’obiettivo è aumentare progressivamente il peso dei veicoli elettrici e delle ibride plug-in all’interno della flotta, offrendo alle aziende strumenti concreti per accelerare la transizione energetica.

Flotte aziendali elettriche/ L’Italia accelera, ma l’Europa va a velocità doppia

Drivalia punta sulla mobilità flessibile

Con una presenza in 16 Paesi europei e una flotta di circa 216.000 veicoli, Drivalia è oggi uno dei principali operatori della mobilità del continente. L’azienda, con sede a Torino, offre un portafoglio di servizi che comprende noleggio a breve, medio e lungo termine, abbonamenti mensili all’auto, car sharing elettrico e soluzioni dedicate alle imprese.

Drivalia nasce dalla riorganizzazione delle attività di mobilità e noleggio dell’ex FCA Bank e del marchio Leasys. Dopo l’ingresso di Crédit Agricole nel capitale della banca, il ramo dedicato al noleggio è stato separato e rilanciato, alla fine del 2022, con il nuovo marchio Drivalia.

Oggi la società rappresenta il polo della mobilità del Gruppo bancario francese e continua ad ampliare la propria presenza europea con un’offerta sempre più orientata ai veicoli elettrici e ai servizi di mobilità sostenibile, un segmento destinato ad assumere un ruolo crescente anche nel mercato italiano delle flotte aziendali.

  • LEGGI anche: “Il nemico dell’auto elettrica non è il diesel ma la paura di sbagliare prodotto” e guarda il VIDEO

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