Dritto e rovescio: chi sta con Del Debbio, chi…

Dritto e rovescio (1): “Giusto andare contro il fervore ideologico dell’elettrico e delle Tesla”

“F anno bene a Mediaset ad andare contro il fervore ideologico dell’elettrico, suscitando subito sdegno nei cultori come voi dell’elettrico. Per fortuna che ormai state diventando sempre meno e i dati lo dimostrano. Comunque, buon per voi: continuate a spendere più di 40 Mila euro per una Tesla che dopo due anni, se volete cambiarla dovete accontentarvi di poche migliaia di euro. Visto che i piazzali sono già pieni di usato Tesla che non vuole nessuno “. Antonio Ferrara

“No, solo notizie fuorvianti, ho fatto viaggi così con la stessa auto e…” (2)

“H o appena vistoil VIDEO che avete pubblicato sul “Viaggio di Natale da Nord A sud” trasmesso dal programma “DRITTO E ROVESCIO“, sulla presunta odissea del malcapitato autista. Premetto che sono un possessore della stessa auto del servizio, una Peugeot E-2008. E posso essere testimone del fatto che, da quando l’ho acquistata, poco più di tre mesi fa, ho già percorso circa 10.000 Km, di cui il 90% coprendo distanze come quelle del servizio. Dalla Puglia (Trinitapoli- BT) al Trentino (Maranza- BZ), 1.872 Km A/R. Viaggio ripetuto per ben tre volte, come pure da Maranza a Torino (sempre A/R). Non ho trovato nessuna difficoltà nel ricaricare l’auto, avendo pianificato il viaggio sulla base dell’autonomia del veicolo, prediligendo le soste presso le FREE TO X. Non capisco questo accanimento nel voler dare notizie fuorvianti e poco veritiere, soprattutto da parte di chi si fregia di mostrare la realtà “ . Michelangelo Basanisi o appena vistoche avete pubblicato sul “Viaggio di Natale da Nord A sud” trasmesso dal programma ““, sulladel malcapitato autista. Premetto che sono un possessore della stessa auto del servizio, unaE posso essere testimone del fatto che, da quando l’ho acquistata, poco più di tre mesi fa, ho già percorso circa, di cui il 90% coprendo distanze come quelle del servizio.(Trinitapoli- BT)(Maranza- BZ),Viaggio ripetuto per ben tre volte, come pure da Maranza a Torino (sempre A/R). Non ho trovato nessuna difficoltà nel ricaricare l’auto, avendo pianificato il viaggio sulla base dell’autonomia del veicolo, prediligendo leNon capisco questo accanimento nel voler daree poco veritiere, soprattutto da parte di chi si fregia di mostrare la realtà

Dritto e rovescio (3) “Per ora l’elettrico è limitato alla città, non è per viaggi lunghi”

“H o ascoltato su Yotube la replica di Vaielettrico. E ritengo che, per quanto il giornalista abbia potuto commettere errori nella pianificazione del viaggio, sia indubbio che l’auto elettrica limita (almeno ad oggi) fortemente la libertà di movimento. Imponendo scelte che costringono a fare lievitare i tempi di percorrenza, con ogni negativa conseguenza quando hai pochi giorni per una vacanza e vuoi utilizzare l’auto. Esempio recentissimo: avevo 6 giorni a disposizione per una fare una prima sciata in Trentino, ma dovevo percorrere 1.085 km. Con una sola sosta sono riuscito a raggiungere la località in poco più di 9 ore (sosta per rifornimento ed esigenze fisiologiche). Sarebbe stato possibile con l’elettrico? Sicuramente, ma avrei certamente sottratto tempo prezioso alla vacanza. Aspettiamo il futuro, per l’elettrico il presente è limitato alla città. Questo, a mio avviso, è solo uno degli aspetti negativi… “ . Pierfrancesco Vallone

8 ricariche in 768 km? Fuori dal mondo

Risposta . Non si può parlare di errori quando uno, con una Peugeot e-2008, dice di aver fatto 8 ricariche per fare 768 km. È stata scelta volutamente un’auto con un’autonomia limitata e per di più si è fatto il doppio delle soste necessarie. Certo, se uno deve 1.085 km in un giorno la scelta dell’elettrica può essere considerata prematura. Ma quanto sono le persone che coprono una distanza simile nell’arco di poche ore e non si affidano piuttosto a treni o aerei? Su percorrenze normali ci sono diversi modelli elettrici che garantiscono di fare comodamente 400 km con un ‘pieno’ di batteria, distanza dopo la quale solitamente si fa una sosta. Quanto alle Tesla usate che varrebbero solo poche migliaia di euro dopo due anni, si tratta di una notizia falsa, come verificabile dalle quotazioni che si trovano su tutti i siti specializzati. Possibile che non si possa parlare di questi temi senza citare frasi da dibattito politico come “fervore ideologico” e “cultori dell’elettrico“?