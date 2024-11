Dritte e storte di ricarica: Gabriele segnala un ottimo prezzo nelle ultra-fast di IP, Angelo fotografa l’ennesima stazione ocupata da auto termiche. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“S egnalo che, nella giungla delle costose ricariche, sembra che ci sia una mosca bianca (oltre a Tesla). Si tratta di IP: mi sono imbattuto già in due stazioni con ricarica ultra fast a 0,49 euro/kW senza abbonamento dalla app Electroverse, di cui una addirittura in autostrada A4. Sperando che duri, auguro buon viaggio a tutti! “. Gabriele Zammarchi

“V olevo segnalare ben 6 collonine di ricarica occupate da auto endotermiche al supermercato Iperal di Lentate sul Seveso “ . Angelo Lizzi

Risposta.

Ricaricare nelle ultra-fast aè molto conveniente, effettivamente siamo sui prezzi praticati. Mentre le principali reti italiani, come, sono suiMa non si può gioire troppo: come dimostrano le tante segnalazioni che abbiamo pubblicato nelle ultime settimane, le app come Electroverse partonoMa poi, una volta acquisiti i clienti, spesso alzano le tariffe e si avvicinano ai valori di cui sopra. Ergo: bisogna stare sempre sul chi vive e seguire l’andamento dei prezzi, passando ad altre app al momento più convenienti, se serve. Quanto alla giusta protesta di Angelo, purtroppo nei parcheggi dei supermercati questo malcostume è sempre più diffuso.non hanno tempo e voglia di intervenire enon possono multare perché si tratta di aree private. Ci sono centri commerciali, come il Tigre di Pescara, che si soni attrezzati con varchi elettronici per sanzionare chi sosta, anche nelle ricariche. Ma ciò non toglie che, per un’ora e mezza, si possa parcheggiare indisturbati davanti alle colonnine. Servirebbe il famoso senso civico, merce rara in questo Paese.