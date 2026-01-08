Dreame vira sulle EV: ecco Nebula Next 01

Dreame, l’azienda cinese nota in Europa per i suoi aspirapolvere robot, ha svelato al CES 2026 di Las Vegas nuovi dettagli tecnici della sua prima auto elettrica, Nebula Next 01.

Il prototipo, visto finalmente dal vivo con il brand Dreame Auto, punta su numeri estremi: quattro motori elettrici, quasi 1.900 CV complessivi e un’aerodinamica di assoluto rilievo.

Un esercizio di stile e ingegneria che apre interrogativi concreti sul futuro industriale del marchio, anche in ottica europea.

Un piccolo laboratorio su ruote

La Nebula Next 01 non è un’auto destinata a entrare a breve in produzione, quanto piuttosto di un laboratorio su ruote per testare soluzioni strutturali, powertrain e aerodinamica.

Secondo quanto riportato da IT Home, la scocca utilizza acciaio da 2.000 MPa e componenti in fibra di carbonio, una combinazione che consente di raggiungere una rigidità torsionale superiore a 45.000 Nm/grado. Per dare un riferimento noto al pubblico europeo, la Porsche Taycan si ferma a circa 42.000 Nm/grado.

Anche il dato aerodinamico è di rilievo: il coefficiente di resistenza Cx è pari a 0,185, un valore estremamente basso anche per una vettura sportiva.

Potenza da hypercar elettrica

Anche sul fronte della propulsione, Dreame ha scelto di stupire. La Nebula Next 01 adotta quattro motori elettrici, uno per ruota, ciascuno con una potenza di picco di 469 CV. La potenza combinata arriva così ad oltre 1.900 CV, con una gestione avanzata della coppia grazie a un sistema di raffreddamento diretto di ogni unità di trazione.

Le prestazioni dichiarate sono da hypercar: 0-100 km/h in 1,8 secondi e una coppia alle ruote prossima ai 23.000 Nm. È presente anche una modalità Super Boost, che consente un incremento temporaneo della potenza del 30%, soluzione che suggerisce un’elettronica di controllo molto sofisticata, ma ancora tutta da validare su strada.

Design aggressivo

Dal punto di vista stilistico, la Nebula Next 01 segue i canoni delle supercar elettriche contemporanee. Spiccano il cofano fortemente inclinato, i fari anteriori a L, i cerchi a sei razze con pinze freno gialle e l’assenza di maniglie tradizionali.

Al posteriore troviamo fanali a tutta larghezza, un’ala fissa di grandi dimensioni e un diffusore a doppio strato, chiaro segnale di un’impostazione da concept car pura.

Dal concept alla produzione: non prima del 2027

Dreame ha dichiarato l’intenzione di avviare la produzione in serie di veicoli a nuova energia nel 2027.

È plausibile che non sia Nebula Next 01 la prima Dreame a vedere direttamente la strada. L’auto fa parte della cosiddetta linea Project Star, distinta dalla gamma Kosmera, che comprende due sportive già mostrate anch’esse al CES 2026. Modelli che potrebbero ereditare architettura elettrica, gestione termica e know-how sui materiali per essere pronte a breve per la produzione.

Per il mercato europeo restano però molte incognite: omologazioni, rete di assistenza, affidabilità nel lungo periodo e posizionamento di prezzo. Inoltre, l’ingresso di un nuovo costruttore cinese in un segmento premium già molto affollato richiederà più di semplici numeri da record. E non è detto che il sogno abortito da mr. James Dyson cinque anni fa possa realizzarsi oggi in Cina.