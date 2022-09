Dragonfly: super monopattino in vendita su Indiegogo

Dragonfly super monopattino elettrico da 40 km/h e doppio motore con 1100 W di potenza complessiva. Due versioni per strada e fuoristrada. Il lancio è iniziato su Indiegogo a circa 1800 euro.

Più che un monopattino, Dragonfly è un super monopattino. Lanciato su Indiegogo e sviluppato da un team di pluripremiati ingegneri britannici e americani, Dragonfly è una meraviglia tecnologica e un trionfo dell’innovazione. Ma ha bisogno di strade adatte per la sua super potenza, dal momento che i suoi 40 km/h sono il doppio di quanto consentito sulle strade italiane. Ma ci sono tre livelli preimpostati di velocità: D1 (principiante 15 km/h), D2 (intermedio 25 km/h), D3 (pro 40 km/h).

Dragonfly, super monopattino innovativo

Al di là delle performance persino eccessive, questo Dragonfly super monopattino elettrico ha in sé alcune innovazioni tecnologiche che potrebbero portare a un passo avanti nel mondo della mobilità dell’ultimo miglio. Ad esempio con il suo sterzo brevettato full-tilt, la doppia sospensione smorzata indipendente sulle 4 ruote. Caratteristiche che conferiscono stabilità e controllo senza precedenti su terreni accidentati.

“Il settore della mobilità urbana è in piena espansione e ci siamo resi conto della necessità di un prodotto più avanzato e di alta qualità che inaugurerebbe una nuova era di mobilità elettrica. Con Dragonfly, siamo fiduciosi di aver creato qualcosa di veramente speciale che cambierà il modo in cui le persone si muovono nelle città e non solo oggi ma per sempre“. Afferma senza falsa modestia Jez Williman, ceo di D-Fly Group.

Come una mini supercar da città

Il Dragonfly Hyperscooter (questo il nome completo) è più di un semplice monopattino elettrico a 4 ruote. Si tratta dell’equivalente in mobilità urbana di una supercar. Con pneumatici slick da 10″ e componenti meticolosamente progettati, questo hyper monopattino è pronto a sfrecciare come un missile. Il sistema brevettato di sterzo a inclinazione totale tridimensionale è un modo rivoluzionario e intuitivo per sterzare innestando tutte e 4 le ruote contemporaneamente. Si sincronizza con i movimenti del pilota.

Inoltre avendo 4 ruote amplia di parecchio la piattaforma di appoggio in fibra di carbonio. Così che offre stabilità e sicurezza senza precedenti. L’Hyperscooter Dragonfly è dotato di 2 potenti motori da 550 W che spingono una potenza di picco totale fino a 1.650 Watt su tutte e 4 le ruote, consentendo di mantenere comodamente e con sicurezza velocità fino a 40 km/h. Comunque non consentita sulle nostre strade. Per questo ci sono tre livelli: D1 (principiante 15 km/h), D2 (intermedio 25 km/h), D3 (pro 40 km/h).

Dragonfly, super monopattino bimotore

L’hyperscooter è dotato della prima sospensione a doppio braccio oscillante in assoluto, una sospensione ammortizzata idraulica completamente regolabile su tutte e 4 le ruote, sospensione del ponte regolabile e articolazione dell’asse completo.

Dragonfly Viene fornito con uno schermo digitale a colori da 3,5”. Mostra la velocità, l’intervallo di viaggio, la modalità velocità, lo stato della luce e le prestazioni della batteria. Suoni di bordo, navigazione vocale e clacson elettrico con l’accessorio sound pod. La batteria fornita ha potenza di 48 V, 80 km con una singola carica, 100% di ricarica in 3 ore.

Doppi fari per autoveicoli, indicatori di direzione a luci laterali a LED. Barra luminosa a LED , luci di frenata e indicatori di direzione. Dotato di allarme e rilevatore di posizione con Gps. Puoi anche bloccare l’e-scooter. Il lucchetto è un pin a quattro cifre che disabilita il sistema elettronico fino al reinserimento.Peso totale non indifferente di 16,8 kg.

Due varianti per un super monopattino

L’hyperscooter Dragonfly viene introdotto sul mercato in due versioni: l’urban DF e l’off-road DFX.

Il DF è progettato per una guida fluida nelle aree urbane o nei parchi. Invece il DFX è perfetto per il fuoristrada in quanto viene fornito con parafanghi e paramani più larghi. Attualmente, Dragonfly è disponibile su Indiegogo, con prezzi compresi tra 1750 sterline per DF e 2100 sterline per DFX. A questo link maggiori informazioni.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —