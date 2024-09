Draghi contro Meloni e lobby dei fossili: “Non fermare la transizione”

Mario Draghi prende le distanze dal governo Meloni che chiede di frenare sulla transizione verde e sull’auto elettrica. “La decarbonizzazione è fonte di crescita e non un ostacolo“. In pratica, un invito ad andare avanti e a non rinviare gli obiettivi fissati per il 2035 come chiede la lobby dei fossili

Ineffabile Mario Draghi: con poche battute ha dimostrato quanto sia arretrata la posizione del governo di destra sulla transizione energetica. Davanti all’assemblea di Confindustria, due giorni fa, la premier Giorgia Meloni, con il ministro alla Imprese Adolfo Urso, aveva chiesto alla Ue di rivedere gli obiettivi contro le emissioni inquinanti al 2035.

Per Draghi la transizione “è una fonte di crescita e non un ostacolo come si sente dire”

L’ex presidente della Bce, invece, senza polemizzare diversamente ha fatto capire che la direzione da prendere è esattamente all’opposto: “La decarbonizzazione è fonte di crescita e non un ostacolo, come si sente dire. Noi come Europa nel campo della decarbonizzazione siamo all’avanguardia”.

Un messaggio al governo Meloni, ma allo stesso tempo un messaggio alla lobby dei fossili. Nonché un invito rivolto alle imprese perché non commettano l’errore di non credere (e investire) nella transizione green.

Del resto, Mario Draghi ha parlato al Kilometro rosso, il centro di ricerca Brembo creato dall’imprenditore Alberto Bombassei, a lungo vicepresidente di Confindustria: stessa platea, ma con una visione diametralmente diversa a Meloni.

Come accelerare la diffusione delle auto elettriche

Nel suo intervento, Draghi non ha nascosto gli aspetti critici della transizione. Ma per renderla più funzionale e per accelerarne il processo. Per esempio, ricordando dove bisognerebbe intervenire con urgenza per favorire la diffusione di auto elettriche.

E’ stato chiesto all’industria dell’auto di “rispettare alcuni obiettivi, ma non è stato chiesto lo stesso ai fornitori di energia che avrebbero dovuto realizzare le reti. E così ci ritroveremo con le auto elettriche ma senza una rete per la loro ricarica“, ha spiegato Draghi.

“Senza investimenti sufficienti sulla rete perderemo 40 volte l’energia che produciamo”

Indicando anche la soluzione: serve un “piano europeo delle reti perché se questo non avverrà perderemo circa 40 volte l’energia che produciamo“. Così come servirebbe abbassare il prezzo dell’energia, altro tema caro a Draghi che più volte ha chiesto di separare il prezzo del gas da quello dell’elettricità per imprese e famiglie

Altro tema affrontato da Draghi che ha a che fare con la transizione: la competizione con Cina e Usa e il tema dei dazi. L’Europa sul fronte dell’interscambio commerciale – ha detto l’ex presidente del Consiglio – è l’area più “aperta rispetto agli altri. Quando gli altri non rispettano le regole quelli più esposti siamo noi“.

L’ex premier si schiera contro i “muri tariffari”

Per questo – ha concluso – non “possiamo erigere dei muri tariffari come fanno gli Stati Uniti. E questo perché noi siamo più esposti agli interscambi commerciali“.

Solo due giorni prima, Meloni aveva detto che “non possiamo regalare il settore auto alla Cina“, chiedendo di rinviare spostare la data per la fine delle immatricolazioni dei motori a combustione, ora previsto al 2035. Con eleganza, Draghi ha preso nettamente le distanze.

