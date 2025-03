Draghi suona la sveglia: Gas? No, puntare sulle rinnovabili

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Draghi suona la sveglia: in audizione in Parlamenti l’ex premier ha invitato a puntare subito sulle rinnovabili, sbloccando i tanti impianti in attesa.

Draghi suona la sveglia: “Slegare il prezzo da quello del gas”

Sui costi dell’energia “non possiamo unicamente aspettare le riforme a livello europeo. In Italia sono disponibili decine di gigawatt di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione o di contrattualizzazione. È indispensabile semplificare e accelerare gli iter autorizzativi, e avviare rapidamente gli strumenti di sviluppo. Questo abiliterebbe nuova produzione a costi più bassi di quella a gas, che rappresenta ancora in Italia circa il 50% del mix elettrico. A fronte di meno del 15% in Spagna e di meno del 10% in Francia)“.

Mario Draghi parlava davanti alle commissioni Bilancio, Industria e Politiche Ue di Senato e Camera, presentando il Rapporto sul futuro della competitività europea. “Inoltre”, ha continuato, “senza aspettare una riforma europea, possiamo slegare la remunerazione rinnovabile da quella a gas sia sui nuovi impianti che su quelli esistenti. Adottando più diffusamente i Contratti per Differenza (CfD) e incoraggiando e promuovendo i Power Purchasing Agreement (PPA)“.

“Energia troppo cara, i cittadini sono stanchi di aspettare”

In sostanza, secondo Draghi “occorre certamente accelerare lo sviluppo di generazione pulita e investire estesamente nella flessibilità e nelle reti. Ma occorre anche disaccoppiare il prezzo dell’energia prodotta dalle rinnovabili e dal nucleare da quello dell’energia prodotta dal gas”.

Anche per quanto riguarda il gas, ha insistito l’ex premier “è necessaria una maggiore trasparenza sui prezzi di acquisto alla fonte. Il beneficio dei più bassi costi operativi delle rinnovabili raggiungeranno pienamente gli utenti finali solo tra molti anni. I cittadini ci stanno dicendo che sono stanchi di aspettare. La stessa decarbonizzazione è a rischio. I prezzi all’ingrosso dell’elettricità dipendono dal mix di generazione ma anche da come si forma il prezzo“.

Ha poi concluso: “Dobbiamo sempre ricordarci che se vogliamo l’autonomia completa, la sovranità sul nostro approvvigionamento energetico, alla fine la produzione di energia non può venire dal gas“.

LEGGI anche e guarda il VIDEO: Prezzo dell’elettricità e del gas; è possibile disaccoppiarli?

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico