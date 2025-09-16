Draghi sull’auto: “Obiettivi europei non più realizzabili”

Il bilancio di Mario Draghi è impietoso: a un anno dal suo Rapporto sulla competitività europea e in «un mondo che è cambiato» tutti i problemi si sono aggravati e gli obiettivi sull’auto a zero emissioni «rischiano di rivelarsi irrealizzabili».

«Il nostro modello di crescita sta svanendo» ha detto nella conferenza convocata dalla presidente Ursula von der Leyen, ma poco o nulla dei suoi suggerimenti si è tradotto in pratica. E ora l’inazione dell’Europa «minaccia non solo la nostra competitività, ma la nostra stessa sovranità». Questo vale per tutte le sfide globali in atto, dall’IA alla difesa, dallo spazio all’energia. A maggior ragione per la decarbonizzazione dei trasporti, in vista della scadenza 2035.

Auto, la scadenza 2035 non ha innescato il circolo virtuoso

«La scadenza del 2035 per le emissioni zero allo scarico era pensata per innescare un circolo virtuoso» di investimenti in innovazione tecnologica e sviluppo della rete di ricarica. «Ma ciò non è avvenuto» dice Draghi. Il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto «più lentamente del previsto». L’innovazione europea «è rimasta indietro». I modelli «restano costosi» e la catena di fornitura «è frammentata». Perciò «attenersi rigidamente all’obiettivo del 2035 potrebbe rivelarsi irrealizzabile—e rischia di consegnare quote di mercato ad altri, soprattutto alla Cina».

Cosa suggerisce quindi l’ex numero uno della BCE ed ex Primo ministro italiano? La prossima revisione del regolamento sulle emissioni di CO₂ «dovrebbe seguire un approccio tecnologicamente neutrale» e integrato «che copra le catene di fornitura, le esigenze infrastrutturali e le potenzialità dei carburanti a zero emissioni di carbonio».

Draghi, in sostanza, sposa la linea dei principali car maker riprendendone il mantra. Perchè, dice, «l’ultimo anno ha mostrato chiaramente che operiamo in un mondo diverso. La linea di confine tra economia e sicurezza è sempre più sfumata. Gli Stati utilizzano ogni strumento a loro disposizione per promuovere i propri interessi».

In questo scenario, con i concorrenti che «distorcono i mercati e inclinano il campo di gioco» è illusorio riporre una cieca fiducia nelle forze di mercato per costruire nuovi settori. All’automotive europeo, come agli altri comparti industriali sotto pressione, non resta che sviluppare la capacità di «difendersi e resistere».

Decarbonizzazione, tre idee per accelerare il passo

Nonostante la frenata sui più ambiziosi obiettivi ambientali dell’Unione europea, Draghi conferma la direzione di marcia e suggerisce gli strumenti per accelerare il passo. Tre in particolare: coordinare e concentrare su pochi obiettivi strategici gli aiuti di Stato per costruire industrie competitive a livello globale; utilizzare la forza d’urto degli appalti pubblici per sostenere la domanda europea nelle tecnologie critiche; allentare le regole antitrust per incoraggiare fusioni e aggregazioni fra imprese evitando di avere «più campioni nazionali e basi industriali sovrapposte».

Un capitolo del suo discorso riguarda il costo dell’energia elettrica, un fardello per la mobilità elettrica ma anche per settori emergenti come i datacenter e le industrie energivore. «La decarbonizzazione è il percorso migliore a lungo termine per l’Europa per raggiungere l’indipendenza energetica». Tuttavia richiede «investimenti molto più rapidi per far funzionare un sistema basato sulle rinnovabili». Investimenti che si potrebbero finanziare con «debito comune per progetti comuni ,o a livello Ue o tra coalizioni di Stati volenterosi, attraverso meccanismi come la cooperazione rafforzata». Ha riproposto infine il suo progetto per «disaccoppiare la remunerazione delle rinnovabili e del nucleare dalla generazione fossile, ampliando i contratti a lungo termine» e introducendo «acquisti collettivi di gas».