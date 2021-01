Drag Race full electric, Mini vince la sfida delle city car

Otto piccole elettriche, ai nastri di partenza. Il meglio dell’offerta mondiale di city car. Il duello, però, non è sull’autonomia o i consumi, ma sull’accelerazione pura: 400 metri con partenza da fermo. Una Drag Race, insomma. La vice Mini Cooper Se con buon margine, ma Honda e e 500 elettrica non sfigurano, occupando secondo e terzo posto sul podio.

La sfida è stata organizzata dal sito inglese Motor1 e pubblicata sul canale youtube del network ThEVox.

Gli otto contendenti della Drag Race full electric sono: Fiat 500 elettrica, definita dal sito “la chic” Honda e (l’anticonvenzionale), MINI Cooper SE (il go-kart), Mazda MX-30 (il piccolo grande suv), Peugeot e-208 (il leone silenzioso),Volkswagen e-up! (la sobria tedesca), Renault Zoe (la veterana), Smart EQ Forfour (la cittadina elettrica).

Come detto il risultato finale premia Mini Cooper SE, che combina potenza del motore e coppia con un peso relativamente ridotto anche grazie a una batteria abbastanza piccola (32,6 kWh, autonomia WLTP fra 235 e 270 km). Anche Honda non largheggia in batteria (35 kWh) e autonomia, pesa più delle altre, ma sfrutta la coppia (313 Nm, la migliore del gruppo) per svettare nello scatto puro (2,78 secondi da 0 a 50 km/h).

La 500 elettrica ha la batteria più capiente fra le prime tre (48 kWh)e tuttavia il peso inferiore: un buon compromesso, evidentemente, se riesce a piazzarsi al terzo posto assoluto della Drag Race full electric pur con potenza e coppia inferiore alle altre due.

Smart EQ Forfour e Volkswagen e-Up sono le più cittadine: sono le più piccole, hanno le batterie meno capienti, ma anche il power train sottodimensionato e ciò spiega perchè occupano gli ultimi due posti in graduatoria.

Renault Zeo è, fra le otto elettriche testate, quella con la batteria più capiente (52 kWh) e la maggiore autonomia (oltre 330 km): il peso la penalizza. Così come la Mazda MX-30, che è un Suv ed è l’auto più grande e spaziosa del lotto: una cittadina in quanto ad autonomia (200 km), una premium quanto a comfort e finiture.