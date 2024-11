Dove sostituire le celle della mia Peugeot iOn? Dopo 9 anni e 85 mila km la batteria della piccola citycar di Paola comincia a dare problemi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Dove sostituire le celle? All’estero lo fanno, conoscete di qualcuno che in Italia…?

“Sono la entusiasta proprietaria di una iOn Peugeot del 2015. Vi ho scritto un po’ di tempo fa per condividere la mia soddisfazione. Purtroppo ora, con 9 anni e 85.000 Km, la batteria comincia a dare qualche problema. E i km percorribili con una carica, soprattutto col freddo, sono diventati una settantina. Molto probabilmente acquisterò un’elettrica nuova, anche se vedo una modestissima scelta per soddisfare le mie esigenze di auto “piccola” e con circa 40 KWh di batteria. Poichè la mia iOn ormai mi costa solo 300€ annui di assicurazione, sto pensando di tenerla ancora un po’. Mio marito si è messo a cercare in internet la possibilità di sostituire la batteria e ha trovato diverse cose, ma fuori dall’Italia. Apparentemente la ION è nata proprio prevedendo la sostituzione delle celle, come dimostrano questo e questo link. In Italia esiste qualcuno in grado di fare la sostituzione? O, addirittura, qualcuno l’ha fatta? Voi di VAIELETTRICO che siete così informati sapete nulla?“. Paola Zaccarelli

Appello alla community: qualcuno l’ha fatto? Soddisfatto? Quanto alle alternative nel nuovo…

Risposta. Quel che possiamo fare è rivolgerci alla nostra community per vedere se qualcuno l’ha fatta la sostituzione delle celle. E se è rimasto soddisfatto del risultato e, ovviamente, anche del prezzo, che fino a qualche anno fa risultava proibitivo, tanto che il gioco in molti casi valeva la candela. Quanto alle auto nuove con 40 kWh di batteria, è vero che finora l’offerta era piuttosto modesta, ma ora la situazione sta cambiando. La stessa Renault 5 verrà proposta nel 2025 nella versione più economica, la Urban, con questo taglio di batteria e 300 km di autonomia, a un prezzo di 25 mila euro. La Citroen e-C3, con la stessa autonomia e batteria 45 kWh, è a listino a 23.900 euro. La Hyundai sta per lanciare la Inster, con 42 kWh e oltre 300 km, a 25 mila euro. E poi ci sono le auto made in Cina, con un po’ meno di autonomia, ma prezzi decisamente inferiore. Come la Leapmotor T03, 265 km a 18.900 euro. O la stessa Dacia Spring, 230 km a 17.900…

Quelli delusi dall’auto elettrica (ma non si deve sapere?). Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico