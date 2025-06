Dove sbagliamo su Tesla: continuiamo trattarla come una Casa automobilistica un po’ speciale, ma comunque un costruttore di veicoli. Mentre Elon Musk ha in mente cose diverse: nuovi modelli? Macché, pensa alla guida solo autonoma, all’intelligenza artificiale… E se ne fotte della gamma.

Le vendite calano? La Borsa crede al futuro narrato da Musk

Dopo un 2024 deludente sul piani delle vendite, Tesla ha imboccato la china discendente anche in questa prima metà del 2025, con forti cali un po’ ovunque, a partire dall’Europa. E tutti a chiedersi se arriveranno nuovi modelli, visto che Model Y e Model 3 sono sempre meno richiesti. E invece no: Musk se ne fotte di quel che pensano i “car guys”, gli impallinati di auto, e punta tutto su una nuova era nel mondo della mobilità. Fatto di mezzi che si muovono per la città senza conducenti. Svela la versione a guida completamente autonoma (Robotaxi) della Model Y. In attesa che sul mercato arrivi il vero Robotaxi, un veicolo dalle linee non certo emozionanti, ma che già nel nome dice dove vuole andare a parare. Il fatto è che la Borsa gli dà ragione e sembra fottersene di consegne e ricavi: punta sul futuro, su un mondo in cui nessuno avrà più voglia di guidare e farà tutt’altro mentre è a bordo.

Dove sbagliamo su Tesla: nuovi modelli? Macché, guida autonoma e intelligenza artificiale

A Wall Street questo approccio piace. Le azioni sono aumentate di un’enormità, il 9%, il 23 giugno, giorno in cui le prime auto a guida autonoma sono state messe in mano a una manciata di analisti e influencer pro-Tesla ad Austin, in Texas. Evento solo su invito, senza voci dissonanti e con commenti entusiastici. ” Tutto quel che c’è da dire è che questo è il futuro“, ha scritto Dan Ives di Wedbush Securities in una nota ai suoi ricchi clienti. Lo stesso Musk, di nuovo in trincea in azienda dopo la controversa esperienza a fianco di Donald Trump, ha usato parole enfatiche: “Super-congratulazioni ai team di progettazione di software e chip Tesla_AI per il successo del lancio di Robotaxi!!“. Ives ha aggiunto che le Tesla si sono dimostrate “comode, sicure e personalizzate“, navigando con successo su strade sterrate e traffico caotico. Qualche problema c’è stato: alcuni mezzi hanno avuto difficoltà con la navigazione o non sono riusciti ad accostare in sicurezza, come si vede in alcuni video. Ma gli analisti finanziari continuano a credere a Musk e alla promessa che migliaia di Tesla a guida autonoma saranno sulle strade entro il 2026. E il futuro è lì, nei servizi e nell’AI, non nel travagliato mondo dell’auto, con i cinesi sempre più aggressivi alle porte.

