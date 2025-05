Dove riparare la batteria di una Model S del 2012?

“A bito in provincia di Modena, ho acquistato una Tesla Model S del 2012 usata con 190.000 km con problemi alla batteria, non si ricarica al 100%. Cortesemente, chiedo a voi specializzati del settore la possibilità di ricevere, in base alle vostre conoscenze, l’indicazione di un’officina ove rivolgermi per una eventuale riparazione.

Anticipatamente ringrazio“. Massimo