Dov’è la sostenibilità se dopo 10 anni devo cambiare batteria?

Ho un’auto di 18 anni. Se fosse elettrica…

“O “O rmai giornalmente assisto a discussioni, tavolata anche particolarmente accese, tra fautori delle auto elettriche e delle termiche. Ognuno esagera nelle argomentazioni per avere ragione sull’altro.

Per mia natura rimango sempre abbastanza neutro, le novità in genere mi piacciono ma i dubbi, soprattutto in questo campo, non mancano.

Premetto che, non essendo un amante degli spostamenti in auto, ho un’auto di 18 anni con la quale ho fatto solo 12k km.

Arrivo alla vera domanda.

In Europa l’età media del parco auto è circa 11 anni, in italia oltre i 12 (dati recuperati da internet, quindi correggetemi se sbaglio), in genere le case automobilistiche garantiscono il pacco batterie per 7/8 anni. Questo vuol dire che anche loro suppongono che difficilmente si arriva oltre i 9 anni.

La batteria smette di funzionare da un giorno all’altro. Cosa faccio?

Adesso faccio una proiezione del futuro, del tutto personale e rimanendo nelle mia esperienza e abitudini. Ho un’automobile elettrica di 10, il pacco batterie mi abbandona e il costo per la sostituzione, come sappiamo, e particolarmente salato.

Cosa faccio?

La vendo e ne compro una nuova. Ma chi compra un’auto con il pacco batterie da sostituire?

Mi faccio furbo e la vendo prima che si guasti entro i termini di garanzia, ma chi la compra sapendo che magari entro tre anni potrebbe guastarsi il pacco batterie?

Penso che questa situazione uccida il mercato dell’usato, l’età media del parco auto diminuirà a discapito della produzione di nuove auto e di rottamazioni (rispetto all’attuale) premature a discapito della ecosostenibilità.

È vero che ci sono i test di efficienza della batteria ma, come anche voi avete documentato in più articoli, sappiamo che batterie nuove da un giorno all’altro hanno smesso di funzionare.

Cosa ne pensate? „ Fabio

Nei costi di manutenzione va calcolata la nuova batteria

“A scanso di equivoci riporto di seguito il link al quale faccio riferimento: https://www-vaielettrico-it. cdn.ampproject.org/v/s/www. vaielettrico.it/con-1-500- euro-al-mese-chi-ci-pensa- allauto-elettrica/?amp=1&_ gsa=1&_js_v=a9&usqp= mq331AQGsAEggAID Premetto che non ho niente contro le macchine elettriche che reputo siano il futuro, al momento però, almeno in Italia e in questo momento storico lo sono per pochi. In primo luogo il lettore che aveva comprato la tesla model 3 fa riferimento ad un impianto fotovoltaico cosa che non tutti possono permettersi per vari motivo, non ultimo l’abitare in un condominio. In secondo luogo presuppone il fatto di possedere un proprio posto auto, cosa che non in tutti i luoghi di italia è cosi scontato. Io abito a Firenze dove il parco immobiliare è molto vecchio e non tutti i condominio/case hanno un garage o un posto auto dedicato. Penso quindi che per permettersi un auto elettrica in questo momento occorre una certa disponibilità economica e un posto auto dove durante la notte poterla ricaricare.utilizzare le colonnine pubbliche la vedo al momento dura „ . “Q uesto invece è un quesito che vi pongo, sul quale mi farebbe piacere avere una vostra risposta, senza avere alcun tipo di pregiudizio: Si parla tanto di costi di manutenzione più bassi nell’elettrico, ma quando dopo 10 anni uno si trova a dover cambiare le batterie ho il presentimento che li ripaghi tutti o mi sbaglio? Io prima di distruggerla in un incidente avevo una vecchia yaris benzina del 2006, salvo i tagliandi obbligatori dei primi anni non gli ho mai fatto niente di che, costo annuo praticamente quasi zero, se non la distruggere andava avanti almeno qualche altro anno senza problema, un elettrica me li farebbe 18 anni senza interventi costosi? Vi ringrazio per l’attenzione posta alla mia e-mail e confido fiducioso in una vostra risposta „ . Simone

La batteria questa sconosciuta: il degrado

Risposta- Tralasciando la disputa su auto elettrica per molti o per pochi, per poveri o per ricchi, che ha già raccolto 191 commenti sul nostro blog, parliamo invece di batterie, questione che accomuna le domande di Simone e Fabio. Tralasciando la disputa su auto elettrica per molti o per pochi, per poveri o per ricchi, che ha già raccolto 191 commenti sul nostro blog,, questione che accomuna le domande di Simone e Fabio.

A volte ci chiediamo come si sia diffusa la convinzione che le batterie al litio delle auto elettriche “ti piantano in asso” appena fuori garanzia. Come se i 7-8 anni e 160 mila km garantiti da quasi tutti i costruttori di EV fossero l’equivalente della data di scadenza su una mozzarella. Perché non vi siete mai posti lo stesso problema per le auto termiche? La maggior parte hanno garanzie molto più brevi ma non per questo ogni automobilista deve cambiare il motore passati i canonici 3 anni.

Fra degrado e fine vita molto ci passa

degrado progressivo che ne riduce la capacità. Nè più e nè meno dei motori a scoppio, che perdono potenza per l’usura degli organi in moviemento. Mediamente il degrado delle batterie è di 1-2 punti percentuali all’anno. Solo Tesla e Nissal Leaf sono in commercio da un tempo sufficiente per verificare sul campo questi dati teorici. Tesla ha fornito numerii precisi (degrado del 12% dopo aver percorso 320.000 km. E Nissan ha comunque dichiarato che dopo 12 anni le prime Nissan Leaf sono «quasi tutte ancora in circolazione con a bordo la batteria originale» ( Le batterie delle auto elettriche subiscono unche ne riduce la capacità. Nè più e nè meno dei motori a scoppio, che perdono potenza per l’usura degli organi in moviemento. Mediamente il. Solo Tesla e Nissal Leaf sono in commercio da un tempo sufficiente per verificare sul campo questi dati teorici.ha fornito numerii precisi ( Impact Report 2022 ): i suoi modelli più vecchi con ormai 10 anni di vita hanno subito un. Eha comunque dichiarato che dopo 12 anni le prime Nissan Leaf sono «quasi tutte ancora in circolazione con a bordo la batteria originale» ( leggi ).

Il degrado è considerato anomalo se prima dei 7-8 anni di garanzia la capacità scende sotto il 70%. In questo caso la batteria, evidentemente difettosa, vene sostituita gratuitamente. Dove sarebbe il problema?

Poniamo invece che a fine garanzia la batteria conservi ancora una capacità superiore al limite del 70%, ma comunque sensibilmente ridotta. Diciamo fra l’80 e il 90%. L’auto (o la batteria) sono da buttare? No. Avrà ancora un valore sul mercato dell’usato? Pensiamo proprio di sì.

pò meno autonomia: 240 km anzichè 300 o 160 anzichè 200. Ma potrà ugualmente soddisfare le esigenze della quotidianità spicciola del primo proprietario o di quello che subentrerà. Non sarà il massimo della comodità nei viaggi lunghi, è chiaro, ma nemmeno una termica molto datata garantisce l’affidabilità per affrontarli. Volete un esempio? Eccolo qui, ce lo racconta Leonardo Spacone: La seconda vita delle batterie? Sulle stesse quattro ruote. Avrà semplicemente un: 240 km anzichè 300 o 160 anzichè 200. Ma potrà ugualmente soddisfare ledel primo proprietario o di quello che subentrerà. Non sarà il massimo della comodità nei viaggi lunghi, è chiaro, ma nemmeno una termica molto datata garantisce l’affidabilità per affrontarli. Volete un esempio? Eccolo qui, ce lo racconta Leonardo Spacone: