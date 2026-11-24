La micromobilità elettrica entra tra i vantaggi offerti da Revolut ai propri clienti. Grazie a una partnership con Dott, gli utenti dei piani Premium, Metal, Ultra e Student potranno usufruire ogni mese di una corsa gratuita in monopattino o in bici elettrica. L’iniziativa in 11 Paesi europei, Italia compresa.

Si ampliano i confini della collaborazione tra Dott e Revolut. Dopo l’introduzione di Revolut Pay tra i sistemi di pagamento dell’operatore di sharing, le due aziende fanno un ulteriore passo avanti, integrando i servizi di micromobilità condivisa tra i vantaggi riservati ai clienti.

L’idea è quella di inserire la mobilità elettrica urbana all’interno di un ecosistema di servizi di uso quotidiano, intercettando anche un pubblico che non necessariamente è già abituato a utilizzare bici e monopattini in sharing.

Dott e Revolut: fino a 30 minuti gratis al mese

Il numero di minuti gratuiti a disposizione varia in funzione del piano sottoscritto con Revolut:

Student: una corsa fino a 10 minuti.

Premium: una corsa fino a 15 minuti.

Metal: una corsa fino a 20 minuti.

Ultra: una corsa fino a 30 minuti.

In tutti e quattro i casi è incluso anche il costo di sblocco del mezzo. La corsa bonus si rinnova mensilmente e può essere attivata direttamente dall’app di Revolut, attraverso la generazione di un codice promozionale.

La partnership è operativa in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svizzera, con la possibilità di estenderla in futuro ad altri mercati.

Un nuovo canale per la micromobilità condivisa

Al di là del vantaggio economico per gli utenti, l’operazione è interessante soprattutto sotto il profilo commerciale. Per Dott rappresenta infatti un nuovo canale attraverso il quale raggiungere potenziali clienti, sfruttando la diffusione di una piattaforma finanziaria che conta, a livello globale, oltre 80 milioni di utenti.

“Integrando i vantaggi Dott direttamente nell’app Revolut, rendiamo la mobilità urbana sostenibile ancora più vantaggiosa e accessibile nelle principali città europee”, spiega Matthieu Faure, VP Brand, Comms & Global Partnerships di Dott.