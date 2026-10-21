Doppietta Tesla in Europa: Model Y e 3 le più vendute in assoluto

Doppietta Tesla in Europa: Model Y e Model 3 sono stati i modelli più venduti in assoluto. Più di tutti i modelli ibridi, a benzina, diesel…

Doppietta Tesla in Europa, Model Y oltre quota 40 mila

Anche in assenza di modelli nuovi, la casa di Elon Musk continua a registrare performance di vendita impressionanti. In un mercato europeo ancora in ascesa (+10% rispetto a settembre 2025 con 1,34 milioni di immatricolazioni), il vero traino resta Tesla. Con 40.971 esemplari venduti, la Model Y è l’auto più venduta considerando tutte le motorizzazioni. Davanti a modelli molto conosciuti e meno costosi come la VW Golf e la Dacia Sandero. Ancora più impressionante è l’exploit della Model 3, che si piazza al 2° posto con 25.057 immatricolazioni. L’ aumento rispetto al 2025 è del 105,7% , niente male per un’auto che ha raggiunto ormai i 10 anni di età. E quello di Tesla non è un exploit limitato a un mese. Anche considerando i primi 9 mesi 2026 la Model Y è l’auto più venduta in Europa in assoluto, con 167.369 immatricolazioni (+51,8%). Seguono Dacia Sandero (162.969) e Golf (151.334).

Ora Musk pensa a una fusione della casa auto con Space X

Dagli Stati Uniti, intanto arriva la notizia che Tesla potrebbe essere assorbita da Space X, nell’ambito dell’impero di Elon Musk. Una fusione tra le due società, di cui si vocifera da mesi a Wall Street, è diventata qualcosa di più di un’ipotesi. Entrambe le società hanno costituito comitati indipendenti per esaminarla. A confermarlo è stato lo stesso Musk, durante la presentazione dei risultati trimestrali di SpaceX. «Penso che sarebbe una buona idea», ha detto. Precisando però che non esiste ancora un accordo e che l’operazione potrebbe non arrivare in porto. Alle quotazioni attuali, le due aziende valgono insieme circa 3.500 miliardi di dollari: intorno ai 2 mila miliardi SpaceX e quasi 1.500 Tesla. Sarebbe la più grande fusione mai realizzata.