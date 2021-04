Doppietta Audi: svelata la Q4 con versione Sportback

Doppietta Audi: la Casa di Ingolstadt ha presentato due nuove auto elettriche, il Suv compatto Q4 e-tron e la versione Sportback dello stesso modello.

Doppietta Audi, con tre versioni per ogni modello

L’Audi punta ai grandi numeri anche nell’elettrico, con due auto di dimensioni ben più compatte rispetto alla e-tron. Proposte tre versioni per entrambi i modelli (le Sportback costano 2 mila euro in più delle versioni “normali):

– Il modello entry-level , la Q4 35 e-tron, è dotato di una batteria da 52 kWh.

Motore posteriore da 125 kW (170 Cv). L’autonomia è di 341 km (349 km per la Sportback), adatta soprattutto in città e dintorni. In Germania i prezzi partono da 41.900 euro. In Italia, con la tassazione più alta, ci si aspetta un listino da 44-45 mila euro.

– La versione intermedia , la Q4 40 e-tron, dispone di una batteria da 77 kWh netti, con 520 km di autonomia (528 nella Sportback). Trazione dietro e motore da 150 kW (204 Cv). Listino tedesco da da 47.500 euro, in Italia siamo sui 50 mila.

– La versione di punta , la Q4 50 e-tron quattro, ha due motori elettrici, con potenza di sistema di 220 kW. Accelerazione da 0 a 100 in 6,2 secondi. Autonomia di 488 km (497 nella Sportback) con batteria da 77 kWh. Prezzo in Germania da 52.900 euro, in Italia siamo sui 55 mila. Tutte ricaricano a 125 kW (in 10 minuti 130 km di autonomia).

Lunghezza 4,59 metri, in consegna da giugno

Come si diceva, con 4,59 metri di lunghezza la Q4 è decisamente più corta della e-tron, il Suv elettrico Audi in vendita già da due anni. La Casa assicura che l’abitabilità interna è comunque di categoria superiore, addirittura da Q7. Questo grazie alla disposizione degli spazi consentita dalla piattaforma MEB (la stessa di VW ID.3 e ID.4). E come i due modelli Volkswagen, la Q4 ha freni a tamburo sull’asse posteriore, una scelta che fa discutere.