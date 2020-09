Ev a Milano: in doppia fila per una ricarica fast

Via Stendhal, zona Tortona, Milano, giorno 25 settembre 2020: ecco la ricarica in doppia fila. Questa foto, giunta Vaielettrico da un anonimo lettore, documenta un fatto “storico” e un altro, purtroppo, del tutto ordinario.

Miracolo a Milano

“Storica” è la presenza contemporanea di due auto elettriche in ricarica nella stessa colonnina. Una delle poche postazioni fast presenti nel centro di Milano, gestita dal secondo operatore italiano Be Charge. E’ la prova provata che le auto elettriche sono ormai una presenza abituale per le strade delle nostre città.

Sosta in doppia fila: chi è il “cattivo”?

Sarebbe il caso che se ne rendessero conto anche gli automobilisti comuni che continuano _ e qui veniamo all’evento numero due _ ad occupare abusivamente gli stalli di sosta riservati alle auto in ricarica. Vediamo infatti che la Hyundai Kona eletrica, evidentemente a corto di elettroni, è costretta a posteggiare in doppia fila per accedere al connettore.

E voi chi multereste?

Non sappiamo come sia andata a finire. Ci piace pensare che l’abusivo termico, impossibilitato ad uscire, abbia chiamato un “ghisa”. E questi, per prima cosa, gli abbia fatto una multa esemplare. E’ vero o no che la giunta Sala vuol fare di Milano il modello della mobilità sostenibile?

