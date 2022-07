Dopo tre mesi è calata l’autonomia della mia VW e-UP: perchè?

Alessia ci chiede perchè è calata l’autonomia della sua VW e-Up, dopo appena tre mesi di utilizzo. Ha forse un problema alla batteria? Ricordiamo ai lettori che possono inviare i loro questiti a info@vaielettrico.it

“Ora mi indica solo solo 257 km”

“Buongiorno,

Eccomi con un nuovo quesito: è possibile che non riesca più a fare una carica completa come i primi tempi? Mi spiego meglio. Con una carica completa di circa 4 ore (presa shuko) partendo da un’autonomia di 255 arrivavo a 325 km oggi invece (dopo 3 mesi/10.000km) metto sotto carica con autonomia di 208 e dopo 9 ore (presa shuko) trovo carica a 257km di autonomia. Auto: Volkswagen Up!„

L’autonomia non è sempre la stessa: dipende…

RISPOSTA- La Volkswagen e-Up ha un’autonomia dichiarata e certificata nel ciclo WLTP di 257 km. Quindi l’indicazione di autonomia che lei legge ora sulla strumentazione di bordo è quella prevista dal costruttore. Il ciclo WLTP, come è noto, prevede un utilizzo del veicolo su un percorso standard misto che riproduce quello medio reale. Ovviamente in condizioni diverse di percorso, di stile di guida o di temperatura esterna, l’autonomia può essere superiore (per esempio un tratto prevalentemente in discesa, con recupero di energia, o a temperature esterne ottimali attorno ai 21 gradi), oppure inferiore (temperature molto basse o molto alte, in autostrada a velocità costanti superiori a 100 km/h). Può leggere in proposito la nostra prova su strada (I consumi veri (invernali) della Volkswagen e-Up).

Attenzione: sul display vede solo una stima

Tenga sempre presente che il dato di autonomia che lei legge sul display è nient’altro che una stima, basata sul consumo reale registrato nel viaggio precedente. Quindi con ogni probabilità all’inizio lei ha consumato meno della media, vuoi per la stagione primaverile, vuoi per percorrenze su tracciati più favorevoli (solo città o strade extraurbane a bassa velocità). Oggi, in piena estate e qualche tratto di superstrada o autostrada, i consumi medi sono leggermente cresciuti e gli strumenti di bordo stimano un’autonomia un po’ inferiore. Tutto, insomma, ci sembra rientrare nella norma.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —