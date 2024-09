Dopo Parigi, anche Madrid bandisce i monopattini in sharing

Il Comune di Madrid ha annunciato che revocherà le licenze ai tre operatori di monopattini elettrici in sharing. Perché? Dott, Lime e Tier Mobility non hanno rispettato gli accordi.

Un altro duro colpo per i monopattini in sharing. Dopo Parigi, anche Madrid vieta il noleggio e revoca le licenze ai tre operatori attivi in città. I circa 6.000 mezzi di Dott, Lime e Tier Mobility da ottobre non potranno più circolare. Il problema, ha spiegato sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, è che i monopattini sono pericolosi, vengono parcheggiati male e quindi intralciano il passaggio dei pedoni, soprattutto degli anziani. Nulla di nuovo insomma. Secondo gli accordi presi inoltre i tre player avrebbero dovuto coprire con il loro servizio l’intera città, ma questo non è avvenuto. Lyme e Dott si erano anche impegnati a organizzare corsi gratuiti di guida… corsi mai attivati.

“A suo tempo, avevamo concordato una serie di autorizzazioni che pensavamo potessero rendere compatibile la mobilità in monopattino con l’integrità fisica delle persone, in modo che non ci fossero incidenti”.

Nonostante l’amministrazione madrilena non sia mai stata morbida con i monopattini, la notizia arriva inaspettata, almeno nelle dichiarazioni. Il Comune lo scorso novembre aveva vietati di trasportare i monopattini (ovviemente dei privati) sui mezzi pubblici e ora i bando dello sharing mette un’ulteriore stop ai veicoli di mobilità leggera.

“Rappresenta un cambiamento inaspettato e dannoso non solo per le aziende impegnate e i loro utenti, ma per la città di Madrid nel suo insieme” ha affermato Lime in risposta all’annuncio della revoca delle licenze.

