Dopo la Seat Mii un’altra elettrica?

Dopo la Seat Mii un’altra auto elettrica? O un modello a benzina, come suggerisce il concessionario? Alessandro ci chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il concessionario mi consiglia un modello a benzina…

“Vorrei cortesemente chiederVi una consulenza riguardo la mia scelta sulla macchina elettrica. Sono possessore di una Seat Mii elettrica, acquistata a febbraio 2020 e ricevuta a settembre 2020. Dopo tre anni di utilizzo con buona soddisfazione del sottoscritto (anche se ci sono state diverse difficoltà, non è ancora un paese per vetture elettriche questo, purtroppo) la concessionaria mi ha avvertito della scadenza. Proponendomi le note condizioni: restituirla, tenerla o cambiarla con una nuova. Con mio dispiacere, però, ho constatato che tra tutte le soluzioni nessun suggerimento riguardava il continuare con l’elettrico. Anzi, gli stessi venditori mi sconsigliavano di tenerla, perché il valore (quello garantito è poco più di 9.000 euro), a detta loro, sarebbe precipitato. E non mi avrebbero più garantito l’assistenza con relative problematiche della batteria e della rivendibilità“.

Dopo la Seat Mii: restituirla, tenerla o cambiarla con una nuova? Ma quale?

“In definitiva mi suggerivano di tornare all’auto a benzina, nuova o usata che fosse. Alternativa era passare alla Cupra E-Born pagando molto di più (e sconsigliandomela per il cattivo rapporto qualità/prezzo!?mah!). Perché, secondo loro, macchine elettriche piccole con la stessa autonomia della Mii non sarebbero state sviluppate. Sono piuttosto deluso, a me piace la macchina elettrica, la trovo ancora comoda, nonostante a volte si debbano fare i salti mortali per ricaricarla. Voi che siete esperti mi potete dare un’indicazione? Grazie“. Alessandro Matonti

Risposta. In effetti la Cupra Born ci sembra un’alternativa poco credibile per una Seat Mii. È tutt’altra auto rispetto a una citycar, con un’aria sportiveggiante e prezzi che partono da 46.350 euro, più del doppio di quanto costasse la sua Mii. Per restare su una piccola elettrica, dunque, la scelta può essere solo di restituire la Mii e andare su un’altra marca. Purtroppo nelle citycar l’offerta non è molto ampia: c’è la 500e, che è piuttosto costosa (da 30 mila euro), c’è la Renault Twingo (da 24.450) e c’è la Dacia Spring (da 21.450). Le novità, in questo settore, arriveranno a partire dall’anno prossimo, con la nuova R5 e la Volkswagen ID.2 ( nel 2025). Un’alternativa potrebbe essere cercare un buon usato, con certificazione della batteria che garantisca sull’autonomia residua. Una Renault Zoe recente (con batteria 52 kWh), per esempio, potrebbe essere un’idea: se ne trovano molte in offerta, qualcuna anche tra i nostri annunci.