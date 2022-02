Dopo la Punto e la Focus una ID.3: contento, ma…

Dopo la Punto e la Focus alla VW ID.3. Antonio condivide la sua prima esperienza in elettrico, dopo una scelta condivisa con i figli, con cui organizzato una sorta di car-sharing familiare. È soddisfatto dell’acquisto, ma con un dubbio.

di Antonio Di Pietro

“Da poco sono in pensione e vivo nello stesso stabile (una villetta in provincia di Milano) con i miei due figli, entrambi possessori di auto. Terminata l’attività lavorativa, la mia auto (una Mokka X 1.6 diesel aut. del 2016) rimaneva quasi sempre in box per il suo scarso utilizzo. Entrambi i miei figli avevano l’auto da sostituire (una vecchia Fiat Punto con 18 anni di vita ed una Ford Focus che di anni ne aveva 11)“.

Dopo la Punto… “Con l’elettrico l’idea di viaggiare ‘aggratis’…”

“Nel contempo lo Stato e la Regione Lombardia hanno presentato il primo incentivo per le auto elettriche (1° Marzo 2021). Nel mio caso sarebbero stati 18.000 €, una occasione da non perdere! Mi iscrivo subito al bando, ma va a ruba, un giorno e si esaurisce subito. Rinuncio quindi all’acquisto aspettando tempi migliori, che arrivano nel giugno 2021. Questa volta va bene, riesco ad ottenere 12.000€ e dopo la classica “ricerca di mercato”, il 18/06/2021 ordino una VW ID3 City con batteria da 45Kw. Diamo dentro la Punto per avere l’incentivo e vendiamo la Focus. Il ragionamento fatto con i figli è: siamo in tre ad avere necessita di utilizzare un’auto (di cui uno, io, sporadicamente). In totale non arriviamo a percorrere 25.000 km in un anno. Avere una terza auto sarebbe una spesa inutile. L’idea è quindi stata: perché non utilizziamo in comune due auto? Manteniamo la Mokka e acquistiamo un’elettrica, visto che a breve installeremo un impianto fotovoltaico sul tetto. Una scelta obbligata. L’idea di viaggiare parte dell’anno “aggratis”, pensando ai pieni di benzina/gasolio da 50/60/70 €, ci eccitava molto!

Dopo la Punto… “Che regole ci siamo dati per l’auto da usare”

“Abbiamo fissato regole di utilizzo molto semplici: chi deve effettuare spostamenti lunghi durante il giorno (entro i 250km) usa l’elettrica. Se devi farne pochi o più di 250, usi la diesel. In casi di concomitanza di utilizzo di tutti e tre, si noleggia un’auto (cosa al momento mai avvenuta). L’aiuto per questa eventualità ci arriva da uno scooter, anche questo utilizzato in comune. Ovviamente se non si deve usare in contemporanea le auto, si usa sempre l’elettrica. Detto ciò, la scelta di una auto cittadina (ma non troppo) ci ha portato a scegliere la ID3 con batteria da 45kWh, più che sufficiente per l’uso che ne volevamo fare. Per i km che stimiamo (15.000/annui), il recupero dell’investimento iniziale (la ID3 con batteria da 58kWh costa 5.000€ in più, la 77kWh 10.000€ in più) non sarebbe mai avvenuto. Non sono un talebano dell’elettrico come neanche del termico. Oltre alle motivazioni ecologiche, di piacere di guida, di prestazioni migliori, l’obbiettivo era di risparmiare. Mantenendo però la certezza di avere un mezzo comodo, della cui gestione preoccuparsi il meno possibile (ricariche a casa e manutenzione bassissima)“.

“7 mila km, ricaricando quasi sempre a casa”

“Avrei potuto passare completamente all’elettrico vendendo anche la Mokka, ma purtroppo al momento non la considero una opzione applicabile. Il problema attuale delle elettriche, oltre al costo iniziale che spero a breve verrà superato, sono le ricariche nelle lunghe trasferte. Non avrò mai due elettriche fino a che in tutte le attuali stazioni di rifornimento autostradali non ci saranno delle colonnine (e almeno “Fast”). Risolto questo problema, chiunque hà la possibilità di caricare a casa sceglierà automaticamente un’elettrica. Per gli altri (penso soprattutto a chi non ha posto auto) sarà più complicato, è inevitabile. Salvo non accettare il sacrificio di andare a cercare la colonnina (libera e funzionante!). Ci arriveremo, ma non so quando! Ad oggi, dopo 5 mesi di utilizzo e 7.000 km, ho sempre ricaricato da casa (prima con il carichino, poi con wall-box da 7kW). Solo una volta mio figlio è andato a Torino (320km andata-ritorno) proprio per provare la ricarica fuori casa (e non senza problemi, confermando i miei dubbi). Se hai tempo, lo puoi fare. Se sei in giro per lavoro e quindi di corsa, diventa molto complicato“.

“La ID.3? Scelta azzeccata, ma con un dubbio”

“Siamo molto soddisfatti della scelta che abbiamo fatto. Ad oggi quasi nessun problema, salvo i soliti problemi di software (o di gioventù, che una volta hanno bloccato l’auto per 30 minuti). La gestione in comune ha funzionato, i rarissimi casi in cui avevamo la contemporanea necessità di utilizzare l’auto non sono stati un problema. Ci siamo adattati (lo scooter ci ha aiutato). Paragonato al risparmio economico che ci ha dato il NON acquisto e mantenimento di una terza auto, è un piccolissimo sacrificio che si accetta. È comunque un esperimento che durerà tre anni, poiché l’auto la abbiamo presa con la formula che alla fine dei tre anni si dovrà decidere se tenerla o renderla. Vediamo come finirà“.

“Non tornano i confronti sui costi della ID.3 e della Mokka diesel nelle tabelle ACI”

“Ora il dubbio. Come avrete capito, il motivo principale di questa scelta è stato il risparmio economico. Le elettriche non hanno bollo, l’assicurazione, il carburante e la manutenzione costano meno. Salvo i pneumatici, tutte le voci che compongono il costo di un’auto sono inferiori in un’auto elettrica rispetto ad una termica. Casualmente ho due auto quasi identiche per prezzo di acquisto, dimensioni, potenza, perfino i pneumatici sono identici. Quindi cerco conferma di questo sulle Tabelle Aci”e qui mi vengono dei dubbi: la ID3 confrontata con la Mokka costa sì meno, ma non quanto mi aspettassi! Per 10.000 km annui risparmierei il 17%, per 20.000 km annui, solo l’8%. Questi valori non mi tornano, visto che nell’elettrico tutti i costi dovrebbero essere inferiori. Secondo voi sono io che ho interpretato in modo errato i dati inseriti nelle tabelle Aci, mi è sfuggito qualcosa o le tabelle non sono veritiere?“.

SECONDO NOI. L’ACI calcola i costi chilometrici necessari per quantificare i rimborsi a dipendenti o professionisti che utilizzano la propria auto per attività a favore dell’azienda. Con criteri che non combaciano con l’uso che Antonio&figli fanno delle loro macchine. Tanto più che il lettore ricarica quasi solo a casa, con costi ben distanti da quelli indicati dall’ACI. La verità è che l’elettrico è un vestito su misura, che ognuno organizza e quantifica secondo le proprie esigenze. Dopo la Punto e la Focus, la Volkswagen ID.3 è proprio un altro mondo.