Dopo la Prius una VW ID.4: il primo anno elettrico di Paolo

Dopo la Prius, una Volkswagen ID.4: Paolo è il secondo lettore che condivide un bilancio del suo primo anno in elettrico, il 2021. Nel suo garage c’è anche una Mercedes 230 SL del 1966. Chi volesse raccontarci la sua esperienza può farlo scrivendo al nostro indirizzo mail info@vaielettrico.it.

di Paolo Nardin

“Mi piacerebbe condividere la mia esperienza di sei mesi di possesso di una Volkswagen ID.4 First Max. Possedendo da 12 anni una Toyota Prius terza serie, macchina peraltro eccezionale con la quale ho percorso 200.000 km senza un minimo problema, non vedevo l’ora di aggiungere anche una macchina totalmente elettrica“.

Dopo la Prius…/ “Volevo la Tesla Model Y, ma bene la ID.4”

“E così appena saputo dell’uscita della ID.4, a novembre 2020 l’ho ordinata. Ed ho atteso impazientemente la consegna, avvenuta a metà aprile. Ho scelto questo modello perché mi serviva un Suv abbastanza grande. E anche se non ho avuto la pazienza di aspettare l’uscita della Tesla Model Y, la mia prima scelta, devo dire che la scelta si è rivelata ottima. La macchina é estremamente comoda. E, infarcita com’è di accortezze e, soprattutto, di ausili alla guida, è piacevolissima da utilizzare. L’ansia da ricarica mi è passata subito e infatti a tutt’oggi non mi sono ancora attrezzato per ricaricare a casa. Ho già percorso oltre 14.000 km e forse in tutto ho speso 100 euro più che altro per provare le varie possibilità di ricarica dei vari gestori. Ma utilizzo alcune postazioni gratuite comunali e di supermercati vicini a casa in AC, così oltretutto ho la scusa per camminare anche un po’. O in alternativa se ho fretta mi sono attrezzato con un monopattino elettrico“.

“Soddisfatto, solo software un po’ acerbo e…”

“Devo ammettere che si nota che il progetto VW è recente, ma ancora un po’ acerbo, E lo si vede soprattutto nel software, che oltre che ad essere lento, molte volte lancia messaggi di anomalie varie. Che generalmente dopo un po’ spariscono. Da un paio di giorni non funziona il line assistant, il riconoscimento della segnaletica stradale e di conseguenza l’utilissimo travel assist. Spero di riuscire a sistemare il problema in fretta, anche se non ho molta fiducia nella rete di assistenza che temo sia molto impreparata in questo ambito. Un ulteriore problema lo sto riscontrando nella ricerca delle gomme invernali. Sono introvabili, perché prodotte solo da una casa, e di una misura, anzi due, essendo differenziati, ad hoc solo per questa macchina. Anche perché ha degli enormi cerchi da 21” che trovo inutilmente grandi oltre che delicati (ne ho già strisciati due toccando i marciapiedi!).

In conclusione. “ Sono soddisfatto della scelta, sia della macchina e soprattutto del fatto che è elettrica. Anche se sono convinto della netta superiorità di Tesla nell’approccio al mondo elettrico. Mi sento di consigliare il cambiamento di pensiero e di modalità che necessariamente una scelta diversa comporta “ .