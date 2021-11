Dopo la 500L diesel un’elettrica per Daniela? Secondo noi…

Dopo la 500L diesel che auto elettrica si può consigliare alla nostra lettrice Daniela? E le auto a gasolio continueranno a circolare? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Dopo la 500L diesel…/ “Faccio 50 km al giorno, quale modello mi consigliate?”

“Avrei da chiedervi un consiglio:ogni giorno percorro 50 km in strade a scorrimento veloce (tangenziale e/o autostrada).Attualmente ho una Fiat 500L Diesel (acquistata nuova a febbraio 2019), con la quale mi trovo bene dal punto di vista della sicurezza e male dal punto di vista delle spese di rifornimento. Oggi mi trovo a dover decidere se tenerla o lasciarla. Ecco le mie due domande:

1. Secondo voi fino a quando la mia macchina diesel (Euro 6) potrà girare su strada e che valore di mercato avrà in futuro?

2. Che macchina elettrica mi consigliereste per il tipo di strada che faccio? Grazie mille“. Daniela

Dopo la 500L diesel Blocco degli Euro 6? Non sarà a breve…

Risposta. Cominciamo dai timori sul blocco delle auto a gasolio. La sua Fiat ha meno di tre anni ed è una Euro 6: a breve non vediamo possibilità che auto così recenti vengano escluse dalla circolazione. In genere i blocchi arrivano fino alle Euro 4, a volte alle Euro 5 nelle cosiddette giornate ecologiche. Naturalmente ci sono limitazioni locali di cui tener conto, come le Aree del centro di Milano, ma non ci sembra che sia questo il suo percorso abituale. Diverso è il discorso sul valore di mercato futuro della 500L diesel. Attualmente Quattroruote valuta la 500 L 1.6 Multijet tra 11 e 12 mila euro, ma è chiaro che questo valore è destinato a scendere rapidamente. U po’ per l’anzianità del modello, un po’ per la diffidenza sempre più diffusa nei confronti delle auto a gasolio. Le conviene dunque disfarsene finché le quotazioni sono apprezzabili? Probabilmente sì, ma questo solo Lei può deciderlo.

Un’elettrica? Non c’è che l’imbarazzo della scelta

Veniamo alla seconda domanda, ovvero che elettrica scegliere. Qui non c’è che l’imbarazzo della scelta, ovviamente in relazione al suo budget e ad altre esigenze, come lo spazio a bordo. Non c’è macchina elettrica presente nel nostro Listino che non le consenta di coprire 50 km per diversi giorni nella settimana. Ai prezzi che vede dovrebbe sottrarre in pratica circa 15 mila euro, formati dal valore del suo usato e dai 4 mila euro di incentivo statale. Più gli sconti, che su molto modelli elettrici sono veramente consistenti. Macchine come la Renault Zoe (autonomia 395 km), la Peugeot e-208 (363 km nell’edizione 2022), la Opel Corsa-e (337 km) e Mokka-e (322 km), la Volkswagen ID.3 Pure (350 km) o la Skoda Enyaq 50 (361 km) potrebbero fare al caso suo. Ma anche la 500 (322), se optasse per una piccola. Solo tenga conto che questi sono dati di omologazione, con temperature e velocità ottimali: va fatta un po’ di tara…