Dopo il danno la beffa per la Leapmotor T03 usata

Dopo il danno la beffa. Un lettore rimasto fuori dagli incentivi voleva acquistare una Leapmotor T03 usata, ma i prezzi…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Dopo il danno…/ Che prezzi: c’è chi fa la cresta dopo l’incentivo?

“Dopo il danno, la beffa. Volendo comprare una seconda auto di casa per mia moglie, mi sono andato a vedere se c’è qualche Leapmotor T03d’occasione. Visto anche che voi l’avete premiata come migliore auto elettricadell’anno. A suo tempo ero rimasto fuori dagli incentivi e quindi avevo deciso di tenermi ancora per un po’ la vecchia Micra, che ora è proprio da cambiare. Ebbene, sono andato a vedermi i prezzi su siti come Autoscout, trovando un sacco di annunci a 14-15 mila euro, vicino al prezzo del nuovo, 15.900. Perché parlo di danno e beffa? Il danno per me è essere stato escluso dagli incentivi. La beffa è che ho l’impressione che alcune di queste auto siano state comprate da gente che ha fruito dei 9 o 11 mila euro di sconto statale. E che ora, dopo avere usato l’auto per un po’, la rivendano facendoci una bella cresta. Sbaglio? Grazie per tutte le informazioni pratiche che date”. Marco Stabile

Non possono essere state comprata con l’incentivo

Risposta. Non possono essere auto acquistate con l’incentivo statale. Perché possiamo dirlo? La norma prevedeva che chi fruiva del bonus non la rivendesso per due anni dalla data d’acquisto. Tempo che ancora non è trascorso, visto che si è partiti nell’estate del 2025. A meno che (siamo in Italia…) ci sia chi se infischia della norma e la rivenda prima del tempo consentito. Abbiamo dato un’occhiata alle offerte di T03 su Autoscout: in realtà si tratta in gran parte di auto nuove o a km 0. Qualche usato c’è: la stessa Stellantis (che importa Leapmotor) a Torino ne vende una del luglio 2025 con 8.855 km a 13.900 euro. Un altro concessionario piemontese ne vende una praricamente nuova (25 km) a 12.990. Il problema vero è che si tratta di un modello troppo recente per avere scelta nell’usato. E comunque, passati i due anni di cui sopra, ci sarà chi farà l’affare di vendere l’auto comprata col bonus guadagnandoci ancora. Non solo Leapmotor.