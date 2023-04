Dopo 50 mila km meglio verificare la batteria?

Dopo 50 mila km è meglio verificare lo stato di salute delle batterie? È la domanda di Paolo, un lettore emiliano, che guida una Kia Niro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Dopo 50 mila km con ricariche quasi sempre a casa meglio un controllo?

“Prima di tutto grazie per il vostro lavoro di informazione, equilibrata, mai come in questo momento se ne sente il bisogno. Una domanda: possiedo una Kia Niro 64kWh da circa due anni e mezzo ed ho felicemente percorso circa 50.000 km senza problemi. Ad oggi non ho riscontrato evidenti differenze di autonomia rispetto all’inizio, ma mi consigliate comunque di effettuare un test sull’effettiva capacità di carica della batteria? Se sì, meglio Aviloo, che però mi sembra più costoso, o PCC? Raramente faccio viaggi lunghi che necessitano di ricariche in DC ed ho ricaricato quasi sempre a casa con wallbox da 5kW. Saluti e grazie“. Paolo Rossi, Ferrara

Giusto fare un controllo, per almeno due buoni motivi

Risposta. Ci sembra giusto dopo 50 mila km verificare lo stato di salute della batteria, per diversi motivi. Il primo, il più ovvio, è capire di quanto è calata l’autonomia effettiva, che è legata alla reale capacità residua. Il secondo, altrettanto importante, è verificare che valore potrà avere la nostra auto nel mercato dell’usato. E anche qui è evidente che la quotazione dipende anche dallo stato di salute della batteria, che qualunque acquirente avveduto chiederà di documentare con un test certificato. A nostro modo di vedere, una Casa seria come Kia (del gruppo coreano Hyundai) non dovrebbe avere difficoltà a produrre i risultati del test in occasione di controlli o tagliandi. In caso contrario, in effetti, si può optare per un test effettuato con Aviloo (di cui si serve spesso il nostro Paolo Mariano, vedi il video sopra) o con Power Cruise Control. Se decide di farlo, Paolo, ci faccia sapere l’esito, sempre interessante anche per fare confronti con altre auto.