Il retrofit per le due ruote è realtà: dopo l’entrata in vigore della legge nell’ottobre scorso in sei mesi è stato possibile portare a termine il procedimento burocratico e finalmente leggere su un libretto di circolazione che il Vespino Piaggio ha un motore elettrico. Anzi un sistema di riqualificazione elettrica. Il tanto atteso kit pronto da ben cinque anni che Alex Leardini con Motoveloci ora sta vendendo in tutta Europa e con richieste anche da Thailandia e Indonesia.

Il Retrokit del Vespino a 2.990 euro

L’ingegnere Leardini fondatore di Motoveloci ci ha inviato il libretto di circolazione (lo potete vedere qui sotto) con la tanto attesa dicitura sull’installazione del sistema di riqualificazione elettrica tipo Retrokit. Così la Vespa Piaggio 50 del 1966 potrà circolare a emissioni zero percorrendo tra gli 80 e i 100 chilometri con una ricarica (al link l’articolo con i dati tecnici su motore, batteria e autonomia).

Ma quanto costa convertire in elettrico la Vespa: “Il prezzo base del Retrokit è di 2990 euro più Iva a cui si devono aggiungere 120 euro, sempre più Iva, per l’impianto elettrico che abbiamo certificato – spiega Leardini -. Poi consigliamo l’acquisto del connectivity pack. Il dispositivo che permette di raccogliere i dati da batteria, centralina e motore e la verifica di tensione, temperatura, malfunzionamenti. Una diagnosi a distanza dove rileviamo i dati e se riscontriamo delle anomalie le comunichiamo, prima che se ne accorga, al cliente attraverso delle notifiche“.

Come funziona l’omologazione?

Con la nuova legge servono pochi passaggi per la conversione. L’installazione di Retrokit sul Vespino è possibile presso la sede di Motoveloci o una officina affiliata alla sua rete. Conclusi i passaggi tecnici viene rilasciato l’attestato di installazione. L’ultimo passaggio alla motorizzazione dove si controlla la corretta installazione. “Un passaggio burocratico”, conclude Leardini. Come per il Gpl.

I benefici della propulsione elettrica? Libertà di circolazione nelle zone con restrizioni, minore spesa per il carburante e la manutenzione e in più Leardini ci informa sulla spesa per l’assicurazione: “Abbiamo pagato poco meno di 100 euro con assistenza stradale inclusa“.

Richieste da tutta Europa e dall’Indonesia

Come sta andando il mercato: “Un bilancio positivo. Richieste da tante officine italiane ed estere in particolare quelle specializzate nella customizzazione. Abbiamo venduto e fatto spedizioni in Francia, Germania, Svezia, Olanda e Spagna con un packaging studiato appositamente“. Peccato aver perso cinque anni mentre nel resto d’Europa vendevano il kit per convertire in elettrico il kit italiano: dalla Gran Bretagna alla Germania.

Ancora non venduti, ma arrivano richieste èerfino dall’Estremo Oriente: “Da Thailandia e Indonesia. C’è interesse e riscontro“. E per festeggiare: “Vittoria! Dopo 5 anni di lotte e burocrazia siamo arrivati al traguardo“.

