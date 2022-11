Dopo 3 ore di ricarica scatta la penalità: è giusto? Ce lo chiede (e se lo chiede) Dario, che in un parcheggio di Brescia si è visto addebitare 5 cent/minuto.

Dopo 3 ore di ricarica…/ O stacchi o paghi ancora di più, vi sembra giusto?

“Vorrei condividere una riflessione sulle tariffe di WeCharge di Volkswagen. La tariffa applicata resta conveniente, pur se a fronte del pagamento di 4,99€ mensili, e mi piacerebbe descrivervi la mia giornata a Brescia, che dista un centinaio di km da casa mia. In occasione di una gita domenicale ho parcheggiato nel silos di piazza Arnaldo al piano -1 (già di per sé a pagamento). E ho pensato fosse una buona idea sfruttare la colonnina di ricarica, in vista dei 100 km del ritorno. Quindi mi sono recato a visitare un museo cittadino (visita di circa due ore e mezza) e poi in un secondo museo. Sono quindi tornato al parcheggio, scoprendo che dopo tre ore dall’inizio della ricarica WeCharge applica un’ulteriore tariffazione di 5 centesimi/minuto. Anche se la ricarica è ancora in corso. Errore mio che avevo inteso i 180 minuti dalla fine della ricarica e non dall’inizio. Se avessi interpretato correttamente i 180 minuti di blocco, avrei dovuto, alla fine della prima visita al museo, tornare al parcheggio a staccare la macchina. E spostarla in un posto auto diverso, non dotato di colonnina“.

Attenti a non esagerare con i vincoli assurdi

“Non è scontato che ce ne fosse uno disponibile, trattandosi di domenica pomeriggio. In altre situazioni simili potrebbe non essere agevole, se non possibile, tornare al parcheggio per fare questa manovra. Immaginate un parcheggio in periferia! In secondo luogo, caricando la mai vettura a circa 7kWh, già una ricarica del 50% richiede più di tre ore, tempo dopo il quale inizia il supplemento di 5 cent/minuto. Questo secondo aspetto lo ritengo meno importante del precedente, ma ha il suo peso. Sono un sostenitore della mobilità elettrica e accetto di buon grado alcune limitazioni, capisco che non devi abusare del parcheggio presso le colonnine. Ma stiamo attenti a non esagerare mettendo vincoli assurdi che rischiano di allontanare chi è meno entusiasta da questa mobilità. È naturale sfruttare per le ricariche le colonnine lente durante le soste, anzi, è il modo giusto di usare le vetture elettriche. Limitare a 3 ore tout court il tempo a disposizione rischia di essere controproducente. Io fra parcheggio e extra costo ho pagato 5,8 € per un ora e 15 minuti di sosta, alla faccia del risparmio con l’auto elettrica“. Dario Colombo

Dopo 3 ore di ricarica…/ Serve un punto di equlibrio

Risposta. Siamo nella situazione opposta rispetto all’annosa polemica sulle ricariche gratuite nei parcheggi dei supermercati Lidl. Lì non paghi e puoi lasciare l’auto finché ti pare (facendo parecchio innervosire chi vorrebbe allacciare la sua). Qui, a quanto scrive Dario, paghi sia la ricarica che il parcheggio e allo stesso tempo ti addebitano 3 euro ogni ora, dopo che hai usufruito per 3 ore della colonnina. Penalità che però, ci par di capire, non dipende dalla app di Volkswagen, ma dal gestore della ricarica di Piazza Arnaldo. Come suggerisce il lettore, bisognerà trovare un punto di equilibrio, tanto più se i caricatori (come in questo caso) sono lenti e serve molto tempo per rifornire un’auto media.

