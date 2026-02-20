Premium

Massimo Degli Esposti
il20 Febbraio 2026
Donut Lab al contrattacco: da lunedì i dati delle sue batterie a stato solido

donut lab contrattacco
Dopo le polemiche suscitate dall’annuncio della sua batteria a stato solido già in produzione, Donut Lab parte al contrattacco e dichiara di aver fatto misurare le caratteristiche della sua batteria presso una delle organizzazioni di ricerca leader in Europa. I report di misurazione saranno pubblicati a partire dal 23 febbraio prossimo.

Scontro Svolt-Donut sulle batterie a stato solido, Gobbo: “Attenzione agli annunci”

Donat Lab ha commissionato il test di misurazione indipendente delle caratteristiche della rivoluzionaria prima batteria allo stato solido mondiale al centro di ricerche tecnologiche VTT  di proprietà dello Stato finlandese.  «Dal suo lancio, (presso la fiera CES tenutasi in gennaio a Las Vegas n.d.r.) la batteria Donut ha suscitato molto interesse tra i media e gli esperti del settore – ha dichiarato il CEO di Donut Lab, Marko Lehtimäki -. Un’innovazione di tale portata ha naturalmente anche generato un gran numero di speculazioni e dubbi – come è anche solo possibile, tutto ciò? È davvero possibile e desideriamo ora fare luce sulle caratteristiche tecniche della batteria tramite misurazioni più dettagliate».

Sul sito una serie di video dedicati ai test di misurazione

 

Donut Lab pubblicherà una serie di video sui risultati delle ricerche sui propri canali social e sul sito Web I Donut Believe. L’azienda pubblicherà, inoltre, i report di misurazione completi sul suo sito Web. Il primo video della serie sarà pubblicato lunedì 23 febbraio alle 14 CET.

donut lab contrattacco
Una batteria a stato solido di Donut Lab

«La tecnologia delle batterie di Donut Lab è realmente rivoluzionaria, e la sua introduzione sul mercato ha fatto molto parlare e ha scosso l’industria automobilistica mondiale, in quanto operatori più grandi provano a inventare soluzioni simili da anni. Continueremo questa conversazione a partire dalla prossima settimana con una serie di video in cui osserveremo più da vicino le caratteristiche e le prestazioni della batteria» ha aggiunto il CTO di Donut Lab, Ville Piippo.

Uno schiaffo al presidente della rivale Svolt

Rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, le batterie allo stato solido sono notevolmente più sicure e più performanti. Si prevede quindi che la tecnologia delle batterie allo stato solido sarà il prossimo grande passo avanti nella mobilità elettrica per anni. Secondo l’azienda finlandese la batteria Donut vanta una capacità maggiore (400 Wh per kg di peso), strutture più leggere e una flessibilità senza precedenti nel design di veicoli e altri prodotti. E’ sicura ed ecocompatibile in quanto non contiene alcun liquido infiammabile e non è soggetta a instabilità termica in condizioni estreme.

donut lab contrattacco
La moto elettrica Verge TS Pro, il primo veicolo equipaggiato con le batterie a stato solido di Donut Lab

Ma dopo l’annuncio di gennaio e il lancio commerciale a bordo della moto elettrica Verge TS Pro, molti tecnici di costruttori di celle batterie concorrenti si erano detti increduli. Il presidente di Svolt Yang Hongxin   aveva addirittura accusato Donut Lab di “frode commerciale”.

  • LEGGI anche: “Il futuro delle batterie lo scrive l’Asia. All’Europa resta il riciclo (forse)” e guarda il VIDEO

Massimo Degli Esposti
il20 Febbraio 2026
