Donut Lab/1 Il test VTT conferma: la batteria a stato solido si ricarica in 5 minuti







La batteria a stato solido di Donut Lab mantiene la promessa: i primi test indipendenti condotti dal centro ricerche finlandese VTT confermano che la cella può ricaricare in 5 minuti. Per l’esattezza passa dallo 0 all’80% in circa 4,5 minuti a 11C, con una ricarica completa in poco più di sette minuti. Risultati ottenuti senza raffreddamento attivo, in uno scenario volutamente critico, che rafforzano le ambizioni industriali della tecnologia.

A commissionare le misurazioni è stata la stessa Donut Lab, che ha incaricato il centro di ricerca tecnologica VTT, realtà riconosciuta a livello internazionale, di verificare in condizioni indipendenti le prestazioni della sua prima batteria allo stato solido riproducibile in serie. L’attenzione si è concentrata in particolare su velocità di ricarica e comportamento termico.

Ricarica estrema anche senza raffreddamento attivo

I test sono stati progettati per simulare uno scenario peggiore, con la cella priva di controlli attivi della temperatura e libera di aumentare la propria temperatura a velocità di carica molto elevate. La misurazione è avvenuta con due configurazioni di raffreddamento passivo: nel primo caso la cella era compressa tra due piastre in alluminio, nel secondo fissata a un’unica piastra inferiore.

Le velocità sono espresse in valori di C-rate: 1C equivale a una ricarica completa in un’ora; 5C significa circa 12 minuti, 11C circa 5-6 minuti. Per confronto, le batterie agli ioni di litio tradizionali operano in genere tra 1C e 3C, e con sistemi di raffreddamento attivo. Qui, invece, la potenza di ricarica è salita a livelli nettamente superiori senza supporto termico attivo.

Dopo una prova standard di scarica a 1C, la cella è stata sottoposta a ricarica rapida a 5C e 11C in entrambe le configurazioni. A 5C la batteria ha raggiunto l’80% in circa 9,5 minuti e il 100% in poco più di 12 minuti, mantenendo poi il 100% della capacità caricabile in fase di scarica.

0-80% in 4,5 minuti: cosa significa 11C

Il dato più significativo arriva però dalla prova a 11C. In questo caso la ricarica dallo 0 all’80% è avvenuta in 4,5 minuti, mentre il 100% è stato raggiunto in poco più di sette minuti. Dopo la successiva scarica, era disponibile tra il 98,4% e il 99,6% della capacità della batteria.

Numeri che, almeno a livello di cella, centrano l’obiettivo dei cinque minuti annunciato dall’azienda. Resta da verificare come queste prestazioni si tradurranno in un pack completo, dove entrano in gioco gestione termica, integrazione meccanica e sistemi di controllo.

Meno vincoli strutturali per i pack batteria

Un elemento interessante riguarda proprio l’integrazione nei pacchi batteria. Secondo quanto comunicato, la cella Donut non richiede forze compressive elevate né mostra variazioni di volume significative durante i cicli di carica e scarica. Un aspetto che la distingue da altre soluzioni allo stato solido, che possono richiedere pressioni importanti e gestire espansioni fino al 15-20%.

«Ciò semplifica enormemente la struttura dei pack batteria e rende possibili soluzioni efficaci in termini di costo, potenti e migliori rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio in termini di energia e densità di alimentazione», ha dichiarato il CTO Ville Piippo.

Per il settore della mobilità elettrica la prospettiva è rilevante: tempi di ricarica comparabili a un rifornimento tradizionale, uniti a una maggiore semplicità costruttiva, potrebbero ridurre costi e complessità industriale. Molto dipenderà dalla scalabilità produttiva e dalla validazione su cicli di lunga durata, aspetti cruciali per un’eventuale applicazione su auto elettriche destinate anche al mercato UE.

Il rapporto completo delle misurazioni è disponibile sul sito ufficiale I Donut Believe. Per seguire gli aggiornamenti dell’azienda si può consultare anche il sito corporate di Donut Lab. L’azienda ha comunicato infatti che nuovi dati del test saranno diffusi nei prossimi giorni. Gli annunci inziali, al Ces di Las Vegas in gennaio e una ventina di giorni fa avevano suscitato incredulità e commenti poco lusinghieri da parte di esperti del settore e concorrenti.

