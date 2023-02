Donne e ricarica, lo sfogo di Daniela

Donne e ricarica: nell’Italia del 2023 c’è ancora chi si stupisce di trovare ragazze competenti come e più degli uomini. Questo è lo sfogo che Daniela Marro, area manager per il Triveneto di Daze Technology, ha affidato al suo profilo su LinkedIn. Crediamo che non siano necessari particolari commenti.

Donne e ricarica: “Una tecnica in questo settore? Davvero?”

“Un mio cliente, titolare di un’attività, rivolgendosi ad un suo acquirente: “Guarda che lei è una tecnica”. E quest’ultimo verso di me con gli occhi sgranati: “Davvero?! … Non capita spesso che in questo settore ci sia una…” . Lui mi guarda con un certo imbarazzo, mentre io, nell’attesa che si prestasse a terminare la frase, sapevo esattamente cosa volesse dire:“…una femmina”. In un secondo momento, il titolare mi dice: “Sai, spesso, soprattutto le grandi aziende, ci mandano al banco promozionale ragazze bellissime che non sanno nulla dei prodotti che propongono. Come fossero ragazze immagine. Ma in questo tipo di contesto lavorativo risultano fuori luogo. Perchè anziché incentivare i miei clienti a chiedere loro delle informazioni, questi si sentono talvolta messi in soggezione e non sanno come porsi”. Quanto descritto è semplicemente una fotografia dello stato dell’arte, scattata in un luogo non precitato dell’Italia del Nord, agli inizi del 2023″.

La collega: “Non ci si abitua mai agli sguardi increduli…”

Tra i tanti commenti comparsi su Linkedin, citiamo solo quelli di una consulente che opera nel settore, Elena Barcella: “Quanto ti capisco Daniela. Non ci si abitua mai, anche dopo anni di esperienza, agli sguardi increduli di chi vede una donna giovane, nel mio caso consulente, entrare in una carpenteria/officina meccanica/azienda che si occupa di automazione o altri settori ancora oggi prevalentemente maschili“. Questa è l’Italia del 2023. E non nel profondo Sud, come gli stereotipi ci porterebbero a credere. Ma nel profondo Nord-Est.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico