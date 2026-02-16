Dongfeng sceglie la Norvegia per la sua prima fabbrica europea. Ma la NATO…

Lontano dalle rotte più battute da altri gruppi cinesi (Spagna o Ungheria) il colosso asiatico ha puntato su un territorio simbolo della transizione elettrica come la Norvegia, dove le immatricolazioni di auto a batteria rappresentano ormai la quasi totalità del mercato del nuovo.

Secondo le prime informazioni, il sito produttivo dovrebbe sorgere nei pressi di Fredrikstad, nel sud del Paese. L’obiettivo è ambizioso: fino a 100.000 veicoli elettrici all’anno, con una forza lavoro stimata in circa 2.000 addetti.

Dongfeng in missione europea

Per Dongfeng si tratterebbe di un passo strategico nella costruzione di una presenza industriale diretta in Europa, in una fase in cui l’Unione Europea sta rafforzando il controllo sugli incentivi pubblici e valutando misure anti-dumping sui veicoli elettrici importati dalla Cina.

Resta però da chiarire un punto centrale: quali modelli verrebbero prodotti e per quali mercati. Non è ancora noto infatti se l’impianto sarebbe destinato principalmente al mercato norvegese o se potrebbe diventare un hub per l’Europa continentale, Italia inclusa. Un elemento non secondario in un contesto in cui Bruxelles guarda con crescente attenzione alla localizzazione delle filiere.

Il porto condiviso con la NATO

Tra le buone intenzioni e l’effettiva realizzazione del progetto c’è però un nodo delicato che riguarda la logistica.

Dongfeng prevede infatti di assemblare le vetture utilizzando componenti provenienti dalla Cina, che arriverebbero via mare attraverso il vicino porto di Bjorg Havn. Ed è qui che entra in gioco la NATO. Lo scalo è infatti regolarmente utilizzato per esercitazioni e operazioni logistiche dell’Alleanza militare, con navi dei Paesi membri che vi attraccano per caricare e scaricare materiali.

La coesistenza tra navi militari e cargo cinesi ha acceso un dibattito tra esperti di sicurezza e ambienti militari. La preoccupazione riguarda non solo la prossimità fisica delle operazioni, ma anche la gestione dei flussi informativi e infrastrutturali in un’area considerata sensibile.

Auto connesse e timori di cybersicurezza

Oltre alla questione portuale, il dibattito si è allargato alle stesse vetture elettriche. Le auto di nuova generazione sono sempre più connesse, dotate di sensori, telecamere e sistemi di trasmissione dati. In un contesto geopolitico teso, alcuni osservatori sollevano interrogativi sulle potenziali vulnerabilità legate alla raccolta e alla gestione delle informazioni.

Il tema non è nuovo in Europa: già in altri Paesi si discute di cybersicurezza e protezione dei dati in relazione ai veicoli importati o prodotti da costruttori extra-UE.

La scelta di Dongfeng conferma quindi come la competizione sull’auto elettrica non sia solo industriale, ma anche geopolitica. Se da un lato la localizzazione produttiva in Europa può essere letta come un segnale di radicamento e di creazione di occupazione, dall’altro emergono interrogativi su sicurezza, approvvigionamenti e autonomia strategica.