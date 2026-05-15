





Dongfeng farà in Cina Peugeot e Jeep da esportare, oltre che per il mercato interno. Lo prevede un nuovo accordo firmato da Stellantis.

Dongfeng farà in Cina 4 auto Stellantis per l’export dal 2027

Stellantis intensifica i rapporti con i partner cinesi, sempre nell’ottica del “…se non puoi batterli, meglio allearsi”. Dongfeng è un suo partenr da 34 anni, ma ora l’alleanza si espande con un nuovo accordo strategico per la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Destinata non solo al mercato interno, ma anche all’export. È un’intesa complementare a quella (più estesa) con Leapmotor, di cui Stellantis è socia. E che inizierà presto a produrre le sue auto nelle fabbriche spagnole del gruppo guidato da Antonio Filosa. A partire dal 2027 la joint venture con Dongfeng dovrebbe iniziare a produrre a Wuhan due nuovi veicoli a nuova energia (NEV) a marchio Peugeot. I modelli, destinati anche all’export, proporranno un design ispirato alle concept svelate al Salone di Pechino 2026, la 6 e la 8 (foto in alto). Sempre a partire dal 2027, il piano prevede l’avvio della produzione a Wuhan, di due fuoristrada NEV a marchio Jeep. . Destinati ai mercati globali.

Filosa: “Tecnologie all’avanguardia nell’elettrico”

I NEV sono Veicoli a Nuova Energia, elettrici o ibridi. Il comunicato non precisa inizialmente di quale motorizzazione si tratta per i nuovi modelli Peugeot e Citroen. Anche se Filosa, parla esplicitamente di veicoli elettrici: “Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza. E a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico”. Concetto ribadito dal n.1 di Dongfeng, Qing Yang, che parla di “vantaggi derivanti dalla presenza globale di Stellantis e delle tecnologie avanzate di Dongfeng nel campo dei veicoli elettrici intelligenti”. L’accordo fruirà “delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan”. Con un investimento complessivo non enorme, circa 1 miliardo di euro. Di questi Stellantis prevede un contributo limitato, circa 130 milioni di euro.