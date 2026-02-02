Dominio cinese nelle vendite EV di gennaio

Dominio cinese nelle vendite di auto elettriche di gennaio: primi due posti a Leapmotor T03 (foto sopra) e BYD Dolphin Surf. Tesla solo terza con la Model Y.

Dominio cinese: primi due posti a Leapmotor e BYD

I dazi non fermano le elettriche made in Cina, che piazzano tre modelli nei primi 6 posti (anche la Dacia Spring è prodotta nel Paese asiatico). Non a caso, si tratta delle due auto meno costose presenti in questo momento nel listino dell’elettrico e gli incentivi le hanno reso ancora più competivive. La Leapmotor T03 è l’unica che ha sfiorato le mille immatricolazioni, con 949, seguita dalla BYD Dolphin Surf con 856. La Model Y si è fermata a 696, davanti alla Citroen e-C3 (643) e alla Ford Puma (502). Anche se con numeri non esaltanti, la marca Renault piazza due modelli nei primi 10, con R5 a 369 e R4 a 215. In tutto, grazie alla citata spinta degli incentivi, si sono vendute 9.446 auto elettriche (6,6% di quota), contro le 6.718 del gennaio 2025 (5,0%). Siamo ancora su livelli molto modesti rispetto al resto d’Europa, ma comunque in crescita. In un anno in cui sono attesi diversi modelli dai prezzi più abbordabili, come la Renault Twingo e Volkswagen ID.Polo.

Volano le ibride, ora al 52% di quota. E bene anche plug-in, all’8,7%

Anche in questo primo mese del 2026 l’Italia si è confermata l’unico tra i grandi mercati europei in cui si vendono più ibride plug-in che elettriche. Per la precisione 12.502 contro 9.446. Ma a dominare il mercato continuano ad essere le mototizzazioni ibride, arrivate al 52,1% in gennaio. Con un 14,4% per le full hybrid e un 37,7% per le mild hybrid, quelle con l’apporto meno significativo dall’elettrico. In calo le vendite di auto a benzina, scese al 18,7%, e soprattutto di diesel, ora al 7,3%, ormai prossime ad essere superate dalle elettriche. Il sorpasso delle EV c’è stato invece nei confronti della auto a GPL, in netto calo al 6,5%. L’Unrae, l’Unione dei costruttori che elabora queste statistiche, continua a rilevare anche le vendite di auto a idrogeno. In gennaio ne è stata immatricolata una soltanto, una Hyundai Nexo: non un gran successo…