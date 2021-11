Domenica 7 a Bomporto incontro con la E-Valley

Incontro con la E-Valley domenica 7 novembre, a Bomporto (Modena). I fondatori di Vaielettrico Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti presenteranno il libro “E-Valley, volti e storie della Terra dei Motori”. L’evento si colloca nel contesto della Fiera di San Martino. L’incontro si terrà alle ore 15, presso la Sala del Consiglio del Municipio di Bomporto, in Piazza Giacomo Matteotti 34/A.

Il libro raccoglie 63 storie di aziende e imprenditori della Motor Valley emiliana che già hanno intrapreso la transizione dalla trazione termica a quella elettrica. Alcune sono start up innovative, altre aziende storiche dell’automotive che guardano già al futuro, altre ancora grandi aziende che, provenendo da altri settori, stanno utilizzando le competenze acquisite per affacciarsi al nuovo mondo dell’elettrificazione. Molte di queste, anzi la maggior parte, hanno sede proprio in provincia di Modena.

Il libro è introdotto da una prefazione a firma del professor Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, che ha condotto uno studio sulla filiera dell’automotive emiliano-romagnola di fronte alla rivoluzione elettrica. Lo studio e il libro sono stati presentati il 27 ottobre scorso a Rimini, in una giornata di dibattiti e convegni organizzati da Vaielettrico e dall’Associazione MOTUS-E nell’ambito di Ecomondo-Key Energy.

L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, molto attenta al fenomeno. Il Presidente Stefano Bonaccini ha aprto i lavori della mattinata e l’Assessore allo Sviluppo e alla Formazione Vincenzo Colla quelli del pomeriggio.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—