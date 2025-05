Domande sulla Grande Panda: batterie, vendite…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Domande sulla Grande Panda, da due lettori: che tipo di batterie monta la nuova Fiat elettrica? E perché le vendite in Italia ancora non decollano? Vaielettrico risponde.

“Sto per acquistare la nuova Grande Panda elettrica. Mi piacerebbe sapere se la batteria installata su quest’auto è di tipo tradizionale agli ioni di litio oppure una al litio-ferro-fosfato. E come e quando caricarla? Grazie per la vostra attenzione“. Pasquale Fata

“Non vedo la Grande Panda nella classifica delle auto elettriche più vendute: come lo spiegate? A me il nuovo modello piace e ci sto pensando, ma vedo dai numeri che pubblicate che non sta avendo un grande successo, né in Italia, né (credo) in Europa. Nonostante un prezzo tutto sommato abbastanza accessibile. Che cosa ne pensate?“. Alessandro Neri.

Risposta. La Grande Panda elettrica ha una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 44 kWh, che alimenta un motore da 113 CV. Questo tipo di batterie, soprattutto per auto di queste categoria, offre diversi vantaggi. Il primo è di tipo economico, perché costano meno e durano più a lungo, arrivando a superare i 10.000 cicli di carica e scarica senza deteriorare eccessivamente le prestazioni. Inoltre sono considerate più sicure, meno infiammabili e resistenti al calore. Sono però più pesanti, anche se pure su questo fronte si stanno ottenendo miglioramenti considerevoli. E soffrono maggiormente il clima freddo, in termini di resa. Quanto alle vendite, in effetti anche noi ci aspettavamo risultati più consistenti. Nei primi 4 mesi del 2025 in Italia se ne sono vendute 339, con il 24° posto tra le elettriche più richieste. L’impressione è che la Fiat in questa fase punti decisamente di più (anche in pubblicità) sulla versione ibrida, molto più richiesta.

