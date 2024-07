Gas, domanda mai così bassa dal 2001: l’Europa abbandona i fossili?

La domanda di gas nei primi cinque mercati Europei è la più bassa mai registrata dal 2001, se si prendono in esame il secondo e il terzo trimestre del 2024. Merito delle rinnovabili che tolgono sempre più spazio ai combustibili fossili per la produzione di elettricità.

Anche i più agguerriti sostenitori dei combustibili fossili dovranno arrendersi all’evidenza. Le rinnovabili stanno conquistando sempre più quote di mercato per la produzione di elettricità.

La crescita delle rinnovabili è la ragione principale per il calo della domanda di gas in questa prima parte del 2024: gli analisti di S&P Global Commodity Insights prevedono un calo del 25% della produzione di energia elettrica nelle centrali a gas nel terzo trimestre per i cinque maggiori mercati, dopo un calo del 31% del trimestre precedente.

Germania in controtendenza: sono entrate in servizio nuoce centrali a gas per sostituire quelle a carbone

Si tratta del calo più basso più basso mai registrato dal 2001. Tra gli altri motivi del calo della domanda, la crescita della produzione di nucleare nelle centrali francesi he hanno visto salire la loro quota di esportazione nel resto della Ue. Unica eccezione la Germania, dove sono entrati in funzione nuovi impianti a gas, progettati per sostituire il carbone.

Nel 2024 chiuderanno in Germania 10 gigawatt di capacità nelle centrali a carbone e ne entreranno in servizio quasi 2 dalle centrali a gas. La produzione di elettricità dalle centrali a gas salirà così del 26% nel terzo trimestre rispetto a un anno fa.

In Italia la domanda di gas è scesa del 25% nel secondo trimestre e calerà del 16% nel terzo

In chiaroscuro la situazione in Italia. La domanda di gas per la produzione di energia elettrica è scesa del 25% nel secondo trimestre e sarà del del 16% nel terzo trimestre. Ma con 10,2 GW è pur sempre il più grande mercato europeo per la produzione di energia elettrica.

C’è da chiedersi se siamo di fronte all’inizio della fine dei fossili per la produzione di elettricità? Secondo i più scettici, il dato del 2024 è dovuto alla produzione idro sopra le medie. Ma i prossimi trimestri potrebbe arrivare la conferma, soprattutto se non si fermerà la crescita delle rinnovabili

