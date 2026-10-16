Dobbiamo imitare la Spagna, parola del manager dei marchi cinesi

Dobbiamo imitare la Spagna, spingendo sulle rinnovabili per far calare il prezzo dell’energia. Parola di Marco Santucci, n. 1 di Jameel Motors Italia, importatore di grandi marchi cinesi come Geely e Zeekr.

Dobbiamo imitare la Spagna, con costi dell’energia attrattivi

Jaguar Italia, per poi passare ora a Jameel Motors. Al Green & Net Zero Talk di RCS Academy, ha spiegato perché l’Italia è ferma al 7-8% di immatricolazioni elettriche. Mentre la Francia è addirittura al 41% e la Germania al 34%: “La crisi dell’auto in Europa non arriva certo dai produttori cinesi che stanno entrando oggi. Ma da almeno 5 anni di mancati sviluppi in una direzione precisa. La Spagna oggi è l’unico paese che è riuscito ad attrarre le produzioni delle case auto che non sono andate nell’Est Europa. Perché? Perché ha un costo dell’energia molto basso. E perché ha un costo dell’energia così basso? Perché anni fa ha cominciato a lavorare sullo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. E poi c’è l’elettrico, ovviamente: se guardi le produzioni di tutte le case auto, stiamo andando là“. Santucci è un manager di lungo corso del mondo automotive. Da ultimo ha guidato, per poi passare ora a Jameel Motors. Al Green & Net Zero Talk di RCS Academy, ha spiegato perché l’Italia è ferma aldi immatricolazioni elettriche. Mentre la Francia èe la Germania al: “La crisi dell’auto in Europa non arriva certo dai produttori cinesi che stanno entrando oggi. Ma da almeno 5 anni di mancati sviluppi in una direzione precisa. La Spagna oggi è l’unico paese che è riuscitoche non sono andate nell’Est Europa. Perché? Perché ha un. E perché ha un costo dell’energia così basso? Perché anni fa ha cominciato a lavorare sullo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. E poi c’è l’elettrico, ovviamente: se guardi le produzioni di tutte le case auto, stiamo andando là“.

Non puoi cercare benzina in giardino, mentre le rinnovabili…

Ma perché l’Europa dovrebbe scegliere la strada dell’elettrico, così osteggiata in Italia? “Perché è una vettura più efficiente. E perché non c’è possibilità in Europa di scavare in giardino e produrre benzina, mentre sulle fonti rinnovabili c’è ancora questa possibilità. E la macchina è molto meno costosa, sia a livello industriale sia di costo di esercizio. Le auto elettriche in Cina sono di gran lunga più economiche rispetto alle auto termiche. L’unico motivo per cui non lo sono così tanto in Italia è che in Europa ci aggiungiamo il 30% di dazi. Io credo che l’Italia, tra tutti i paesi europei, sia il paese che più potrebbe beneficiare di un posizionamento come paese ecosostenibile. Puntando su mobilità elettrica e rinnovabili, cosa che ha fatto la Spagna. Abbiamo la possibilità di chiudere questo gap. Dobbiamo semplicemente avere una visione di lungo periodo del paese Italia”.

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