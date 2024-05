Dl Agricoltura ok, resta azzoppato l’agrivoltaico con moduli a terra

Dl Agricoltura ok. Via libera, con piccole modifiche, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro Francesco Lollobrigida è riuscito a boicottare il fotovoltaico a terra sul suolo agricolo che potrebbe essere utile nei terreni marginali. Vengono fatti salvi quelli collegati a una comunità energetica e quelli finanziati dal Pnrr.

l fotovoltaico a terra si salva su comunità energetiche e Pnrr

Iniziamo dalle notizie positive. Come si legge nell’articolo 5 la limitazione non viene applicata ai progetti che “prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile“. Stesso discorso per “i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)“.

Si può intervenire sugli impianti già esistenti. Ma solo quelli relativi agli “interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata“.

Lollobrigida blocca l’agrovoltaico con moduli a terra

Tutto chiaro. Anche lo stop ad una particolare tipologia di agrovoltaico, quello di tipo 2. Leggiamo dal report “Il potenziale agrovoltaico nazionale” di Aias (associazione italiana agrovoltaico sostenibile) e Enea la definizione: “Prevede un’altezza dei moduli tale da non consentire lo svolgimento delle attività sotto di essi. I moduli fotovoltaici sono installati in modo da lasciare degli spazi interfilari nei quali si possono sviluppare le attività agricole“.

Ne abbiamo parlato con Alessandra Scognamiglio, presidente di Aias. “In determinate condizioni anche questa tipologia di agrovoltaico può dare un risultato positivo. Pensiamo a terreni poco produttivi e seppur agricoli marginali dal punto di vista economico“. Insomma terreni che non vale la pena coltivare perché non creano reddito sufficiente all’agricoltore.

“Anche con questo tipologia di agrovoltaico è possibile la coltivazione e la produzione di energia“. Si crea un reddito aggiuntivo per l’agricoltore sia per la produzione energetica ma anche attraverso i benefici per le colture. L’ombreggiamento dei pannelli può dare beneficio a particolari colture. Anche in posti con forte irraggiamento come ha confermato uno studio dell’Università di Sheffield, World Agroforestry e il Latia Agripreneurship Institute con sede a Kajiado in Kenia. In questo modo il terreno non si abbandona con tutti i risvolti positivi per l’ecosistema.

Il testo integrale dell’articolo 5

Qui il testo integrale dell’articolo del Dl Agricoltura dedicato al fotovoltaico, si può anche scaricare al link.

All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre

2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:«1 – bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6 -bis , lettera b) , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) , limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c) , c -bis ), c -bis .1), e c -ter ) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

