Dl Agricoltura è legge: Lollobrigida conferma il freno all’agrivoltaico

Il ministro all’agricoltura Lollobrigida e Giorgia Meloni alla fine sono riusciti a imporre lo stop, fermare il treno degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su suolo classificato agricolo. Paradossalmente in questo modo alcuni terreni saranno abbondonati. Ma non mancano le deroghe nella legge. Vediamole.

Si stoppa l’agrivoltaico di tipo 2 (a terra) con coltivazione interfilare

Lo abbiamo scritto più volte e oggi l’annuncio è diventato legge. Questo il titolo dell’articolo 5 del decreto agricoltura: “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra“.

Cosa significa? L’uso del termine limitare e non proibire si traduce nella possibilità di fare ancora investimenti con pannelli a terra. Opportunità che vediamo più avanti.

Sicuramente è molto più complicato investire in soluzioni di agrivoltaico di tipo 2 ovvero pannelli installati a terra ma distanziati l’uno dall’altro per consentire la coltivazione interfilare o il pascolo.

In altri termini un’azienda agricola in terreni marginali che oggi impediscono o rendono difficile, soprattutto senza aiuti dell’Unione europea, la sostenibilità economica rinuncia ad un’entrata vitale per non chiudere. Altro che limitare la fuga dalle campagne.

I benefici fotovoltaico in agricoltura

Gli impianti grazie all’ombreggiatura permettono, ci sono a disposizione diversi studi scientifici sul tema, di avere benefici sulla qualità del prodotto. E soprattutto alle entrate agricole si sommano quelle energetiche. Chiudendo questo rubinetto si rischia il paradosso dell’abbandono della terra per mancanza di reddito sufficiente.

Interessanti i risultati di una ricerca dell’università dell’Oregon: “Le aree sotto i pannelli solari fotovoltaici hanno mantenuto una maggiore umidità del suolo durante tutto il periodo di osservazione.

Un aumento significativo della biomassa di fine stagione è stato osservato anche per le aree sotto i pannelli fotovoltaici (90% in più di biomassa), e le aree sotto i pannelli fotovoltaici erano significativamente più efficienti dal punto di vista idrico (328% più efficienti)“. Insomma condizioni migliori e riduzione del consumo idrico.

Questo tipo di installazioni permettono anche di calmierare senza necessità di incentivi il prezzo dell’energia elettrica.

Tutte le deroghe: dagli impianti esistenti a cave, autostrade, aree industriali

Una deroga e non poteva essere altrimenti è legata: “Ai siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli

interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata“. Non poteva esserci un effetto retroattivo penalizzante.

Il divieto non riguarda cave e miniere cessate, discariche; i siti e gli impianti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

Stesso discorso per siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali; aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

Infine le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. E qui non mancano anche aziende agricole importanti che hanno i terreni che corrono a lato dell’ autostrada.

Chi salva e chi no

Il via libera dei pannelli a terra si allarga ai terreni dove sorgerà

una Comunità energetica rinnovabile o quando si tratta di progetti attuativi di misure finanziate dal Pnrr e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e molto importante: “progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr”.

Ma non è finita qui, come si legge nel dossier del Servizio studi di Camera e Senato, esistono altre deroghe. La limitazione “non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno

una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli“.

Si tratta di miliardi di investimenti salvi. Solo il bando agrivoltaico del Pnrr – scade il 2 settembre, tutte le informazioni al link, vale 1,1 miliardi. Per le comunità energetiche (leggi qui) ci sono a disposizione circa 5 miliardi e si punta a 7 GW (anche se ci sono anche interventi in aree non agricole o utilizzando tetti di palazzi o di parcheggi. Guarda il nostro webinar).

L’agricoltura ha necessità di energia

Coldiretti brinda al provvedimento scrivendo che finalmente si è bloccato il “fotovoltaico selvaggio“. Ma si tratta di una limitazione non legata ad una valutazione di merito ovvero alla capacità produttiva, è pieno di terreni degradati, può portare ad un risultato opposto da quello cercato: abbandonare la terra improduttiva. Gli effetti perversi dell’azione sociale direbbe il sociologo Raymond Aron.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –