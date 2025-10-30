DKV Mobility abbraccia On Charge: estesa la rete di ricarica in Italia

DKV Mobility rafforza la propria presenza nel mercato italiano della ricarica grazie a un accordo di roaming con On Electric Charge. La partnership aggiunge 650 nuovi punti di ricarica alla rete DKV su tutto il territorio nazionale, a conferma della strategia del gruppo tedesco verso una mobilità sempre più sostenibile.

L’intesa tra DKV Mobility e On Electric Charge rappresenta un ulteriore passo nella crescita della rete di ricarica europea dell’azienda tedesca, che conta oggi oltre un milione di punti di ricarica, di cui circa 66.000 in Italia.

Con questa collaborazione, DKV garantisce ai propri clienti un accesso semplificato alla rete di On Electric Charge, la prima realtà privata italiana ad aver integrato servizi di ricarica per veicoli elettrici e mobilità condivisa con soluzioni di efficienza energetica per privati, imprese e pubbliche amministrazioni.

DVK “investe” sull’Italia

Grazie al nuovo accordo, gli utenti DKV potranno utilizzare 650 punti di ricarica aggiuntivi in tutta Italia tramite la propria carta DKV o l’app mobile, senza la necessità di attivare nuovi contratti o abbonamenti.

Un modello di interoperabilità che semplifica l’esperienza d’uso e favorisce l’adozione della mobilità elettrica anche tra le flotte aziendali.

“Questa espansione rappresenta un passo importante per DKV Mobility, poiché offre ai nostri clienti l’accesso a una rete sempre più estesa e capillare” – ha dichiarato Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italia – “Siamo lieti di contribuire alla mobilità sostenibile in Italia, condividendo l’obiettivo con On Electric Charge di rendere le città più vivibili e connesse.”

On Charge, crescita costante

Anche per On Electric Charge, la collaborazione con DKV è una tappa strategica di un percorso in forte sviluppo.

L’azienda prevede di raggiungere 1.480 punti di ricarica entro il 2026 e di salire a 4.280 entro il 2030, consolidando la propria posizione tra i principali operatori indipendenti italiani.

“Ospitare i clienti DKV sulla nostra rete è un valore aggiunto fondamentale, che ci consente di accelerare ulteriormente la crescita dei volumi – ha sottolineato Claudio Piazza, Presidente di On Electric Charge – La nostra infrastruttura in rapida espansione è già presente in tutto il Paese e continuerà ad ampliarsi nei prossimi anni.”

Oggi On Electric Charge integra oltre 70 operatori nel proprio sistema di interoperabilità, una rete che consente agli utenti di accedere facilmente ai punti di ricarica di diversi gestori attraverso un’unica piattaforma.

