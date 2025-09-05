Diventiamo padroni dei dati generati dalla nostra auto!

Diventiamo padroni dei dati della nostra auto. Dal 12 settembre arriva una rivoluzione che potrebbe portare a sviluppi impensabili, in um mondo data-driven. In cui marchi come Tesla hanno dimostrato quanto siano preziosi questi numeri. Un noto legale specializzato in tematiche automotive, Gian Franco Simonini, ci spiega che cosa sta succedendo.

In auto passa la nostra vita, tutto quel che facciamo viene tracciato

di Gian Franco Simonini

Le gare di MotoGP e di vetture di F.1 ci hanno insegnato che le scuderie necessitano di disporre di dati sul funzionamento dei mezzi. Maggiore è la disponibilità dei dati, maggiore è la possibilità di migliorare il prodotto elevando le sue performance. Il vantaggio competitivo generato dalla possibilità di elaborare tali dati si traduce in un vantaggio prestazionale indiscusso. Nella medesima ottica, i costruttori hanno usato sino ad ora i dati generati dalle vetture, malgrado tali dati derivassero dalle azioni (guida, uso di APP, ecc.) del proprietario. E ne caratterizzassero i comportamenti. Il conducente è il cogeneratore dei dati. L’uso dei dati di funzionamento dei prodotti connessi è avvenuto da parte del fabbricante in una situazione di fatto. Ora il regolamento 2023/2854 (conosciuto come Data Act) modifica la prospettiva e consente al proprietario dell’auto o della moto di accedere ai dati. Ove disponga di strumenti idonei a leggerli, ed eventualmente trasferirli a terzi per realizzare servizi concorrenti.

Diventiamo padroni dei dati: sapremo usarli? E come cambierà il mercato dei servizi?

Il terzo (ad esempio un fornitore) con i dati non potrà realizzare prodotti concorrenti (autovetture o moto), ma servizi di aftermarket a minor prezzo (come la manutenzione predittiva. Il mercato riceverà i benefici della concorrenza ed i prezzi dei servizi dovrebbero diminuire. Il 12 settembre 2025 inizierà la rivoluzione del Data Act o, meglio, la rivoluzione dei dati digitali di funzionamento dei prodotti connessi. I fabbricanti e gli utenti dovranno essere pronti. Lo scenario ove avverrà la rivoluzione sarà, come detto, il mercato dei servizi. È presto per capire se il Data Act promuoverà effettivamente una rivoluzione. Questa volta però l’utente disporrà di un’arma concreta (il Data Act) per migliorare il mercato. La concorrenza (e la presenza di altri servizi sul mercato) incentiverà probabilmente i costruttori a migliorare i loro.