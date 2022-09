Diteci la vera autonomia delle plug-in

Diteci la vera autonomia delle ibride plug-in, l’avessi saputa non avrei comprato la mia Peugeot 3008. È la protesta di Giancarlo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Diteci la vera autonomia / Con la Peugeot 3008 faccio solo 40 km in elettrico…

“H o comprato un Peugeot 3008 plug-in nel 2021…Dicevano che faceva circa 60 km con una ricarica. Una percorrenza vista solo nella prima estate, visto che era stata immatricolata a Luglio. In inverno riesco a caricare fra i 26 e i 34 km. Con una media di circa circa 40 km. Se me lo dicevano, non l’avrei acquistata “ . Giancarlo Bonetto

Quello che (spesso) i venditori non ti dicono…