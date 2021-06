Distributori di metano: 1.500. Stazioni di ricarica: 11 mila

Distributori di metano: la rete in Italia tocca quota 1.500. Per Assogasmetano un traguardo importante. Ma le stazioni di ricarica per l’elettrico sono oltre 11 mila.

Distributori di metano in aumento, ma ormai…

Ci si lamenta spesso del fatto che le colonnine sono ancora poche. Ma forse bisogna considerare che l’elettrico è un work in progress, partito sostanzialmente negli ultimi 5 anni, con accelerazione negli ultimi due. Un paragone col metano forse aiuta a capire quanto si sta andando veloci, tenendo conto che qui le installazioni sono in corso ormai da parecchi decenni. E riguardano, di fatto, solo poche regioni. Senza contare poi che la maggior parte dei proprietari di auto elettriche riempie le batterie nel garage di casa o in ufficio. Tutte ricariche che non rientrano nei conteggi ufficiali. Comunque sia, Assogasmetano ritiene il raggiungimento delle 1.500 stazioni un ottimo risultato. E spiega che “ai tradizionali distributori di metano gassoso (CNG) si affiancano sempre di più anche distributori di metano liquido (LNG). Che sono un centinaio nel nostro Paese e sono fondamentali per i rifornimenti di metano ai mezzi pesanti. In crescita, poi, anche il numero di distributori dotati di self service“.

Anche nelle vendite ormai non c’è più gara

vendite, del resto, l’elettrico sta surclassando il metano. Nei primi 5 mesi del 2021 si sono vendute 23.349 auto a batterie, contro le 16.974 immatricolazioni del metano. Se poi consideriamo anche le ibride plug-in (30.821 nello stessi periodo), si vede che lo scarto è ancora più ampio. Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, è comunque molto soddisfatto del raggiungimento di quota 1.500 nei distributori. Un risultato che, a suo dire, “testimonia la grande importanza di questo carburante ecologico ed economico. Continua senza sosta l’azione di completamento della rete nazionale, che sta raggiungendo anche le zone storicamente meno servite”. Merigo sottolinea poi che “il biometano occupa già una quota di circa il 20% di tutto il gas naturale per autotrazione attualmente distribuito. Apportando ulteriori benefici positivi in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti”.