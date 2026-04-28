Distacco del volante della Model Y? Tesla assolta negli USA













Distacco del volante nella Model Y? Tesla è stata assolta nell’indagine dell’Autorità americana che vigila sulla sicurezza stradale.

Distacco del volante: due casi su Model Y prodotte nel 2023

La National Highwat Transport Security Administration (NHTSA) ha chiuso senza richiedere azioni correttive l’indagine su 120.089 Tesla Model Y del 2023. L’indagine era stata avviata dopo due segnalazioni di volanti staccatisi dal piantone dello sterzo per assenza di un bullone di fissaggio. All’epoca Tesla aveva confermato il difetto su entrambi i veicoli (prodotti nella prima settimana di gennaio 2023 negli stabilimenti di Austin e Fremont durante riparazioni di fine linea). E aveva provveduto a ripararli in garanzia. L’Autorità non ha riscontrato altri incidenti analoghi e ha osservato che entrambi i guasti si sono verificati entro i primi 400 km. Ritenendo improbabile la presenza di altri veicoli affetti dallo stesso problema. La NHTSA ha precisato comunque che la chiusura dell’indagine non esclude l’esistenza di difetti di sicurezza. E che potrebbe riaprire il fascicolo in caso di nuove evidenze.