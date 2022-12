Dissuasori e telecamere per presidiare le colonnine?

Dissuasori mobili e telecamere (tipo autovelox) per dissuadere i proprietari di auto termiche dal sostare nelle aree di ricarica? È la proposta di tre lettori, Maurizio, Silvio e Marco. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a all’indirizzo mail info@vaielettrico.it , allegando testo e immagini.

Dissuasori mobili e telecamere, la soluzione contro gli abusivi della ricarica?

“Vi seguo da diverso tempo, anche perchè possessore di auto elettrica da quasi un anno. Leggo troppo spesso di colonnine occupate abusivamente da auto con motore endotermico, problema che le Polizie Municipali spesso ignorano. Non sarebbe possibile installare, negli stalli adibiti alla ricarica, dei dissuasori mobili, tipo quelli che bloccano l’accesso alle aree pedonali? Si potrebbero abbassare al momento della lettura della carta che si utilizza per far ripartire la ricarica, così gli ‘abusivi’ non potrebbero più occuparle. Grazie“. Maurizio Moro

“Riguardo a quanto scritto da Enel XWay consiglierei dove possibile installare dissuasori

tipo questi, collegati con la Applicazione. Non credo ci sia altra soluzione in Italia. Un ringraziamento per tutti i vostri consigli e articoli. Saluti“. Silvio Perego

“V orrei proporre ai vari operatori è costruttori di colonnine di munirle di una telecamera 180°. Laddove il software rilevo che la colonnina è occupata da auto senza che si attivi la ricarica, parte la foto come se fosse un autovelox alle forza dell’ordine. Meglio ancora se viene subito inviata la richiesta ai carro attrezzi per la rimozione “ . Marco Polisini

Sono buone idee, ma non sempre sono facilmente praticabili…