Display pazzerello in una Volkswagen ID.3: Lorenzo si vede segnalare percentuali di ricarica spiazzanti nella sua auto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Display pazzerello: sono normali queste discrepanze?
“Sono da circa un mesetto un felice possessore di una Volkswagen ID.3 Pro con batteria da 58kWh. Per il momento sono soddisfatto dall’acquisto. L’unica cosa che non riesco a comprendere è come mai spesso avvengano delle discrepanze con la percentuale della batteria. Esempio:
- Se arrivo a destinazione con il 34% di carica, mi è capitato che dopo un paio di giorni di inutilizzo della macchina, al momento di riprenderla il display segnava 37-38%
- Se arrivo alla colonnina con un 17% e metto in carica, la ricarica parte segnando 12-13%
- Caricato durante la notte la macchina con la wallbox casalinga, impostando il limite all’80%: ho ritrovato la macchina con l’86% di ricarica
Ora vi chiedo: sono ‘normali’ queste discrepanze? Dovrei passare dal concessionario per chiedere spiegazioni?Sinceramente sono un po’ perplesso che ripetutamente ci possano essere queste variazioni anche piuttosto evidenti di percentuale. Grazie in anticipo“.Lorenzo Lupelli
C’è chi lo chiama indovinometro, ma così è un po’ troppo
Risposta. Di solito riceviamo segnalazioni di tenore opposto. Ovvero di persone che lasciano l’auto ferma per qualche giorno e, al momento di riprenderla, trovano la batteria con qualche piccola percentuale di carica in meno. Sul mal di software della Volkswagen ID.3 si sono scritti fiumi d’inchiostro e anche noi a suo tempo abbiamo pubblicato parecchia rimostranze. Ora sembrava che la situazione si fosse normalizzata, ma davanti a scarti così sconcertanti forse un controllo in concessionaria sarebbe il caso di farlo. È vero che c’è chi ha definito indovinometro il display con la percentuale di carica e i km residui, proprio per i margini di errore. Ma a tutto c’è un limite…
- Ricarica al 100% sì o no? Si danneggia la batteria? La risposta nel VIDEO di Filippo Pagliuca