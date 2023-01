Dispersioni di energia: Renault ha il rimedio

Dispersioni di energia in ricarica: Renault ha il rimedio, messo a punto con un lavoro di ricerca con il CEA. Progressi anche sul fronte delle tecnologie V2G.

Dispersioni di energia? C’è un nuovo convertitore di potenza

Il V2G, Vehicle-to-Grid, è la tecnologia bidirezionale che permette di restituire parte dell’energia immagazzinata nelle batterie, ottimizzando il funzionamento della rete. E contribuendo a compensare il carattere di intermittenza delle rinnovabili. Su questo, ma non solo, il CEA- centro di ricerca d’eccellenza- e il Gruppo Renault, stanno lavorando, con innovazioni che saranno diffuse entro la fine del decennio. I due partner hanno sviluppato insieme un convertitore di potenza con una nuova architettura elettronica direttamente integrata nel caricabatterie del veicolo. Frutto di circa di 3 anni di ricerche e oggetto di 11 brevetti depositati, questo convertitore di potenza, è sviluppato con materiali innovativi ed è più compatto. E permetterà di ridurre le perdite di energia del 30%. Migliorando i tempi di ricarica dei veicoli e garantendo la sostenibilità della batteria. E, con la citata tecnologia V2G, immagazzinando l’energia proveniente dalla rete elettrica.

Riduzione di volume e costo del caricabatterie

I team di R&S del CEA e del Gruppo Renault hanno unito le loro competenze nel campo dell’elettronica di potenza di bordo. Soprattutto dei materiali semiconduttori cosiddetti Wide Band Gap, come il nitruro di gallio (GaN) e il carburo di silicio (SiC). Risultato: la nuova architettura a base di componenti Wide Band Gap, come detto, permette di ridurre le perdite di energia del 30% in fase di conversione. E altrettanto per il riscaldamento. Facilitando il raffreddamento del sistema di conversione. Inoltre, il lavoro degli ingegneri per ottimizzare i componenti attivi (semiconduttori) e passivi (condensatori e bobine di componenti induttivi) ha permesso di ridurre il volume e il costo del caricabatterie. Grazie a materiali in ferrite, dedicati all’alta frequenza, e a un processo di stampaggio a iniezione di potenza, noto come Power Injection Molding, il convertitore guadagna in compattezza.

Meno dispersioni di energia, ricarica più rapida e bolletta elettrica più leggera

La nuova architettura del convertitore offre una capacità di ricarica che va fino a 22 kW in modalità trifase, permettendo di ricaricare più velocemente il veicolo. E garantendo la durata della batteria. Consente anche al caricatore di essere V2G: l’energia accumulata nella batteria può, ad esempio, essere reimmessa nella rete. E servire per coprire il fabbisogno energetico di una casa indipendente. A condizione che quest’ultima sia dotata di contatore bidirezionale. La soluzione è in linea con le norme di compatibilità elettromagnetica (CEM) delle reti e del veicolo. Jean-François Salessy, Direttore Ingegneria Avanzata di Renault, spiega: “Questo progetto con il CEA è andato oltre le aspettative, per rendimento e compattezza. Apre grandi prospettive all’elettronica di potenza, che costituisce una vera sfida per i veicoli elettrici, per sfruttare al meglio le capacità delle batterie. Con la ricarica V2G, il veicolo si pone al servizio della rete elettrica e consente al consumatore finale di ridurre la spesa energetica“.

